Adeccos kund Thermo Fisher söker en Laboratorietekniker
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2026-07-06
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Adeccos kund Thermo Fisher Scientific i Uppsala söker nu en laboratorietekniker till ett konsultuppdrag med start 25/8. Uppdraget passar dig som vill arbeta i en laborativ och teknisk miljö där kvalitet och noggrannhet står i fokus.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i avdelningen Liquid Phase – Bulk, där du tillsammans med ett team ansvarar för tillverkning av flytande reagens i varierande volymer – från 100 ml till 4000 kg. Arbetet sker både manuellt och med hjälp av processutrustning och styrsystem.
Exempel på arbetsuppgifter:
Tillverkning enligt fastställda processpecifikationer
Dokumentation enligt QSR-krav
Förbättringsarbete inom gruppen
Hantering av tunga lyft och transporter med truck
Uppdraget som Laboratorietekniker är ett konsultuppdrag, start 25/8 och pågår året ut, med eventuell chans till förlängning. Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag. Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden
Om dig
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete i laboratoriemiljö
Intresse för teknisk utrustning och processarbete
God datorvana (bl.a. Word och Excel)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med både självständigt arbete och samarbete i team. Du uppskattar ett strukturerat arbetssätt och bidrar gärna med förbättringsförslag.
Meriterande:
Erfarenhet av GMP, QSR eller ISO 13485
Truckkort (utbildning erbjuds vid behov)
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på 073 684 78 61.
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Under semesterperioden är rekryteringsprocessen öppen för ansökningar och vi startar vår screening i augusti, det kan därför dröja lite innan du hör från oss.
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic amila.dresevic@adecco.se Jobbnummer
9993280