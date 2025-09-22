Adeccos kund på Arlanda söker godshanterare vid behov
Lagerjobb / Sigtuna
2025-09-22
Arbetar du på Arlanda och söker ett givande extrajobb? Har du körkort och körtillstånd på airside på Arlanda? Då har Adecco uppdraget för dig! Nu söker vi godshanterare för vår kunds räkning. Arbetspassen är förlagda dagtid 06:00-09:00 och kvällstid 17:00 - 21:00 måndag-fredag. Då detta är en tjänst på omfattning 50%, är en annan sysselsättning (studier /annan tjänst) ett krav för att vara aktuell då vi arbetar utifrån kollektivavtal.
Om uppdraget
Som godshanterare på Arlanda flygplats kommer du att arbeta för ett företag som arbetar med paketleveranser. Du kommer att ingå i ett team där ni har individuella ansvarsområden och arbetsuppgifterna består av att hämta och leverera paket till flygplanen, sortera in- och utgående frakt samt registrera och behandla tulldokument i dataregister.
Tjänsten som distributionsmedarbetare är ett konsultuppdrag via oss på Adecco. För denna tjänst krävs att du genomgår en säkerhetsprövning innan anställning. Som konsult får du en anställning i Adecco Student AB.
Om dig
Du som arbetar på Arlanda idag, har god kommunikationsförmåga och drivs av samarbete kommer att trivas bra i rollen. Som person är du social, flexibel, självständig, noggrann, serviceminded och positiv. Då mycket arbete sker mellan olika flygplan och terminaler söker vi dig som har god kännedom om Arlanda genom tidigare arbete på området. För att vara aktuell för tjänsten innehar du B-körkort.
Viktigt för tjänsten är:
God datorvana
Svenska är ett krav
Körkort B
Meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:aziza.mehho@adecco.se
via Adecco 010- 173 73 00.
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Aziza Mehho Jobbnummer
9520438