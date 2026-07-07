Adeccos kund Olink i Upppsala söker en Laboratorietekniker
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2026-07-07
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Är du en noggrann laboratorietekniker med erfarenhet av reagenstillverkning eller kvalitetskontroll? Vill du arbeta i en innovativ och högteknologisk miljö där kvalitet, utveckling och samarbete står i fokus? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Om uppdraget
För vår kund Olink i Uppsala söker vi nu en Laboratorietekniker för ett konsultuppdrag på heltid. Du kommer att arbeta i en varierad och spännande produktionsmiljö med tillverkning av olika laboratoriereagenser och komponenter som används i avancerade biologiska analyser.
I rollen ansvarar du för tillverkning av bland annat konjugat, bulker, kontroller och reagenslösningar enligt fastställda metoder, instruktioner och kvalitetskrav. Arbetet omfattar både manuella laboratoriemoment och användning av automatiserade system.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Som laboratorietekniker kommer du bland annat att:
Tillverka konjugat, bulker, kontroller och reagenslösningar enligt gällande instruktioner.
Utföra laborativt arbete såsom pipettering av små volymer och noggranna vägningar.
Arbeta med både manuella metoder och automatiserade produktionssystem.
Delta i kvalificering och verifiering av laboratorieutrustning.
Medverka i försöksproduktion och produktionsutveckling.
Bidra till kontinuerliga förbättringsinitiativ inom verksamheten.
Dokumentera och rapportera tillverkningsresultat enligt GMP-liknande kvalitetskrav.
Utföra beräkningar, materialrapportering och dokumentgranskning.
Samarbeta nära funktioner såsom Supply Chain, R&D, PMO, Engineering och QA.
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Adecco med start den 31 augusti 2026 och pågår till den 31 december 2026. Med chans till förlängning. Tjänsten är på heltid (100 %) och placerad hos Olink i Uppsala. Arbetet är initialt förlagt till dagtid måndag till fredag. Vi söker därför dig som trivs i en produktionsnära laboratoriemiljö och som uppskattar ett varierat arbete med höga kvalitetskrav och nära samarbete med flera funktioner inom verksamheten.
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen inom kemi, biologi eller motsvarande relevant erfarenhet.
Har minst två års erfarenhet från QC, laboratorieproduktion eller tillverkning av laboratoriereagenser.
Är van vid noggrant laborativt arbete och har erfarenhet av pipettering av små volymer (ned till 10 μl).
Har god datorvana och känner dig bekväm med digital dokumentation.
Behärskar svenska och engelska i tal, läsning och skrift.
Har ett stort kvalitetsfokus och arbetar strukturerat enligt instruktioner och rutiner.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Ansvarstagande och självgående.
Positiv och engagerad i ditt arbete.
Nyfiken och motiverad att lära dig nya arbetsmoment.
Flexibel och lösningsorienterad.
En lagspelare som trivs med samarbete över olika funktioner.
Kommunikativ och initiativtagande.
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på 073 684 78 61.
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Under semesterperioden är rekryteringsprocessen öppen för ansökningar och vi startar vår screening i augusti, det kan därför dröja lite innan du hör från oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic amila.dresevic@adecco.se Jobbnummer
9995994