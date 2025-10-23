Adeccos kund norr om Stockholm söker erfaren Lagermedarbetare/truckförare
2025-10-23
Är du en erfaren truckförare med truckkort och gärna ADR-behörighet? Vill du bidra till en verksamhet som gör skillnad för läkemedelsindustrin, sjukhus och universitet? Då har vi ett uppdrag för dig!
Om uppdraget
Vår kund är specialiserad på att producera och sälja kemikalier och förbrukningsartiklar till bland annat:
• Läkemedels- och livsmedelsindustrin
• Tillverkande industri
• Universitet och högskolor
• Medicinska laboratorier och sjukhus
Dina arbetsuppgifter kommer vara:
• Plock och pack av varor
• Truckkörning - en central del av arbetet (kräver truckkort och erfarenhet)
• Hantering av kemikalier (kräver ADR)
• Medverkan i enklare produktionsmoment
• Säkerställande av ordning och säkerhet på lagret
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter inom lagerhantering och viss produktion. Uppdraget är ett vikariat för att täcka upp en sjukskrivning och sträcker sig över cirka två månader, med start omgående. Anställningen sker via Adecco, med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är mån-fre 07:00-16:00.
Om dig
Vi söker dig som:
• Har truckkort (A & B-behörighet)
• Har dokumenterad erfarenhet av truckkörning
• Har erfarenhet av lagerarbete och gärna även av produktion
• Är noggrann, ansvarsfull och trivs med fysiskt arbete
• Har ADR-behörighet (meriterande, för hantering och transport av farligt gods)
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på 073 684 78 61.
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Välkommen med din ansökan!
