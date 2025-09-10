Adeccos kund norr om Stockholm söker en lagermedarbetare omgående
Adecco Sweden AB / Lagerjobb / Knivsta
2025-09-10
Är du en noggrann och ansvarstagande lagermedarbetare med truckkort och ADR-behörighet? Vill du arbeta i en verksamhet som gör skillnad för bland annat läkemedelsindustrin, sjukhus och universitet? Då har vi ett uppdrag för dig!
Om uppdraget
Vår kund är specialiserad på att producera och sälja kemikalier och förbrukningsartiklar till bland annat:
• Läkemedels- och livsmedelsindustrin
• Tillverkande industri
• Universitet och högskolor
• Medicinska laboratorier och sjukhus
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter inom lagerhantering och viss produktion.
För vår kunds räkning söker vi nu en lagermedarbetare till ett uppdrag som startar omgående och pågår fram till och med december/januari med en anställning via oss på Adecco. Möjlighet till förlänging finns.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
• Plock och pack av varor
• Truckkörning (kräver truckkort)
• Hantering av kemikalier (kräver ADR)
• Medverkan i enklare produktionsmoment
•
Säkerställande av ordning och säkerhet på lagret
Om dig
Vi söker dig som:
• Har truckkort (A- och B-behörighet är meriterande)
• Har ADR-behörighet (för hantering och transport av farligt gods)
• Har erfarenhet av lagerarbete och gärna även av produktion
•
Är noggrann, ansvarsfull och trivs med fysiskt arbete
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic via amila.dresevic@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
