Adeccos kund Johnson&Johnson söker en erfaren Automationsingenjör
Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-01-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i teknikens framkant i en högreglerad och innovationsdriven miljö? Nu söker Adecco, på uppdrag av vår kund Johnson & Johnson, en erfaren Senior Automation Engineer till deras verksamhet i Uppsala. Här får du en nyckelroll i att driva och utveckla avancerade automations- och digitaliseringslösningar inom medicinteknisk produktion.
Om rollen
I rollen som Senior Automation Engineer ansvarar du för design, programmering, felsökning och vidareutveckling av automationssystem kopplade till tillverkningsutrustning. Du leder automationsprojekt från idé till validerad lösning och är en viktig samarbetspartner till produktion, IT och kvalitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Leda design, programmering och felsökning av automationssystem (PLC, HMI, SCADA)
• Definiera, implementera och validera automationsprojekt enligt J&J CSV-metodik och GAMP 5
• Driva automations- och digitaliseringsprojekt kopplade till eBR och SCADA-integration
• Implementera och optimera visionsystem (Körber/Seidenader, Cognex VIDI & Shaman)
• Samarbeta med Manufacturing Engineers för att förbättra produktivitet, kvalitet och dataintegritet
• Agera OT Cybersecurity Lead i nära samarbete med IT
• Genomföra rotorsaksanalyser och CAPA-arbete vid avvikelser
• Vara teknisk systemägare för tilldelade datoriserade system
• Fungera som SME vid revisioner, valideringar och utredningar
• Bidra till en kultur präglad av innovation, säkerhet och kontinuerliga förbättringar
Du blir anställd av Adecco och arbetar som konsult hos Johnson & Johnson, ett av världens ledande bolag inom life science och medicinteknik. Uppdraget är långsiktigt med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Möjlighet till distansarbete på 20%.
Om digPubliceringsdatum2026-01-28Utbildningsbakgrund
• BSc eller MSc inom El, Automation, Mekatronik, Mjukvaruteknik eller liknande
Erfarenhet och kompetens
• Minst 5 års erfarenhet av industriell automation, gärna inom läkemedel eller medicinteknik
• Erfarenhet av projektledning inom högautomatiserade produktionsmiljöer
• Mycket goda kunskaper i PLC- och SCADA-system (FactoryTalk, Rockwell, Siemens TIA Portal, CodeSys)
• Erfarenhet av visionsystem såsom Seidenader och/eller Cognex
• God förståelse för MES/eBR-integration, OPC och industriella kommunikationsprotokoll
• Programmeringskunskaper i Python och SQL
• God kännedom om GAMP 5, ISO 13485, FDA 21 CFR Part 820 & Part 11
• Stark problemlösningsförmåga och dokumentationsvana
• Mycket god kommunikativ förmåga
• Flytande engelska i tal och skrift, svenska är meriterande
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på amila.dresevic@adecco.se
eller 073 684 78 61.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic Jobbnummer
9710243