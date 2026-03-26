Adeccos kund Galderma söker en Regulatory Affairs Manager
Adecco Sweden AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2026-03-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Som Regulatorisk ansvarig blir du en nyckelperson i vår globala regulatoriska organisation. Du ansvarar för att säkerställa att våra medicintekniska produkter uppfyller myndigheternas krav och får nödvändiga godkännanden på olika marknader. Du driver regulatoriska strategier från utveckling till marknadsgodkännande och vidare under produktens hela livscykel.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta fram och driva regulatoriska strategier för nya produkter, produktförändringar och livscykelhantering
• Förbereda och lämna in ansökningar till myndigheter världen över
• Ansvara för märkning och reklamgranskning ur regulatoriskt perspektiv
• Skicka in och följa upp kliniska prövningsansökningar
• Ha kontakt med myndigheter, partners, distributörer och interna funktioner
• Hålla dig uppdaterad om relevanta lagar och regelverk (t.ex. MDR)
• Delta i myndighetsmöten och förbereda underlag
• Stötta organisationen med regulatorisk rådgivning
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Adecco med start omgående och planerat slut 31 december. Det finns god möjlighet till förlängning för rätt person.
Vi söker dig som har följande bakgrund:
• Högskoleutbildning inom naturvetenskap, medicin, teknik eller liknande
• 5-8 års erfarenhet av arbete med regulatoriska frågor, gärna inom medicinteknik
• God förståelse för globala regulatoriska processer och regelverk
• Förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt
• Mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska
•
Erfarenhet av kontakt med myndigheter och arbete i tvärfunktionella team
Vi erbjuder:
• Ett internationellt företag med starkt fokus på innovation och kvalitet
• Möjlighet att bidra till att livsviktiga produkter når patienter världen över
• Ett kompetent och engagerat team med högt i tak och samarbetsanda
•
Flexibelt och dynamiskt uppdrag med chans till förlängniing
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Galderma med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Amila Dresevic via amila.dresevic@adecco.se
alt. 073 684 78 61 Välkommen med din ansökan!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic amila.dresevic@adecco.se
9819988