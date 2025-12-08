Adeccos kund Adapteo söker erfarna modulreperatörer till Enköping
Nu söker Adecco modulreparatörer till vår kund Adapteo i Sneby, Enköping. Är du en praktiskt lagd lagspelare med erfarenhet från byggbranschen? Har du arbetat som snickare, målare, mattläggare eller inom VVS och vill utvecklas vidare? Då är tjänsten något för dig!
Om uppdraget
Som modulreparatör blir du en del av avdelningen för rekonditionering i Sneby, där du tillsammans med ett engagerat team arbetar i en familjär och dynamisk miljö. Du kommer att arbeta med att reparera och underhålla moduler som används för skola, förskola, kontor, boende och event. Beroende på din bakgrund får du möjlighet att arbeta inom ditt specialistområde och samtidigt bredda din kompetens inom exempelvis snickeri, målning, mattläggning och VVS. Du bidrar även aktivt till förbättringsarbete genom att rapportera avvikelser och komma med förbättringsförslag.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med omgående start. Som konsult blir du anställd av Adecco Sweden. Uppdraget är initialt på 6 månader med goda möjligheter till förlängning.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid: mån-tors 05:45-15:00, fre: 05:45-13:30.Du behöver även vara flexibel och öppen för skiftarbete, då detta kan bli aktuellt framöver.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från byggbranschen, gärna som snickare, målare, mattläggare eller VVS-montör. Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta och har ett intresse för att lära dig nya saker. Du har ett säkerhetstänk och värdesätter en god arbetsmiljö. Du behärskar svenska i tal och skrift och har B-körkort. Som person är du noggrann, ansvarstagande och flexibel.
Vad Adapteo erbjudar
Adapteo erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete i ett internationellt bolag med goda utvecklingsmöjligheter. Du blir en del av ett positivt team och får tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag, hälsorådgivning och företagshälsovård.
Låter det intressant? Ansök redan idag!
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på amila.dresevic@adecco.se
eller 073 684 78 61.
