Adeccos kund Adapteo söker erfarna lagermedarbetare till Enköping
2025-12-08
Nu söker Adecco en lagerarbetare med administrativt ansvar till vår kund Adapteo i Sneby, Enköping. Är du noggrann, strukturerad och trivs med att kombinera praktiskt arbete i lager med administrativa uppgifter? Har du truckkort och erfarenhet av inleveranser? Då är tjänsten något för dig!
Om Adapteo
Adapteo är ett ledande flexibelt fastighetsbolag i Nordeuropa. Vi bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, boende och event. Vi befinner oss på en spännande tillväxtresa och vill nu förstärka vårt team i Sneby, Enköping och söker lagermedarbetare.
Om uppdraget
I rollen som lagerarbetare med administrativt ansvar får du en varierad arbetsdag där en del av tiden är praktiskt arbete i lager och en del är inriktad på administration. Du kommer att ha huvudansvar för inleveranser - hela processen från lossning av lastbil till plockplats - samt inköp av material, fakturahantering och returhantering. Du arbetar nära ett mindre team där samarbete och flexibilitet är viktigt.
Tjänsten är på heltid med start omgående. Du börjar som konsult via Adecco med syfte att övergå i anställning hos Adapteo.
mån-tors 05:45-15:00, fre: 05:45-13:30.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har god administrativ förmåga. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är prestigelös och hugger i där det behövs. Du har erfarenhet av administration och gärna inköp eller inleveranser inom lagerverksamhet.
Vi ser helst att du har:
• B-körkort
• Truckkort
• Erfarenhet av administration
Meriterande är om du har arbetat med inköp eller inleverans tidigare.
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på amila.dresevic@adecco.se
eller 073 684 78 61.
Välkommen med din ansökan!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
Detta är ett heltidsjobb.
Adecco Sweden AB
Consultant Manager
Amila Dresevic Jobbnummer
9633461