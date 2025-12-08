Add Health Media söker en Försäljningschef
Rubino Rekrytering AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rubino Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du driva försäljningen för Nordens största aktör inom medicinsk kommunikation? Add Health Media är mitt i en expansiv tillväxtresa med nya bolag, nya tjänster och nya synergier. Nu söker vi en Försäljningschef som vill driva utvecklingen av vårt svenska säljteam och ta en central ledarroll i ett växande bolag med stort samhällsvärde.
Om rollen
Du ansvarar för försäljningen av några av Nordens mest etablerade och uppskattade varumärken inom medicinsk kommunikation: DOKTORN.com, Praktisk Medicin, Pharma Industry, Onkologi i Sverige, Neurologi i Sverige, Best Practice Nordic och Kurera.
Som Försäljningschef leder du ett team på 6 personer - både renodlade säljare och roller som kombinerar försäljning och redaktionellt arbete. Rollen är 50 % ledarskap och 50 % egen försäljning, vilket innebär att du både coachar teamet och själv driver nykundsbearbetning, relationer och affärer.
I dina arbetsuppgifter ingår:
Leda, coacha och utveckla säljteamet
Driva egen nykundsbearbetning och försäljning
Arbeta nära redaktion, produktägare och andra bolag inom koncernen
Skapa struktur, uppföljning och tydliga säljprocesser
Vidareutveckla erbjudanden och hitta nya affärsmöjligheter
Säkerställa ett aktivt, korrekt och datadrivet arbete i CRM (Upsales)
Vem vi söker
Du är en resultatorienterad person som trivs i högt tempo och får energi av att både leda och sälja. Med starkt eget driv, hög energinivå och god uthållighet tar du dig an utmaningar med fokus och vilja. Som ledare är du skicklig på att möta olika personligheter och bygga en stark teamkänsla. Du är kreativ inom givna ramar, förändringsbenägen och trivs bäst när det händer mycket runt dig.
Utöver det har du:
3-5 års erfarenhet som säljchef eller säljledande roll
Dokumenterad framgång i egen försäljning
Erfarenhet av annons- och mediaförsäljning
God struktur, analysförmåga och vana av att jobba i CRM-system
Du behöver inte ha jobbat inom läkemedelsbranschen - rätt person slår rätt bransch - men det är en fördel att ha kunskap och förståelse för hur en reglerad bransch fungerar.
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll i ett bolag som växer snabbt och där vårt arbete gör konkret skillnad i samhället. Du får möjlighet att påverka hur säljorganisationen utvecklas framåt och vara en drivande kraft i vår fortsatta expansion. Vi värdesätter initiativkraft och nyfikenhet och vill erbjuda en arbetsplats där du kan trivas, utvecklas och må bra.
Du får en fast lön med generös provision, tjänstepension motsvarande ITP1 och sjukvårdsförsäkring för din trygghet. För ditt välmående får du friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjlighet till distansarbete. Vårt moderna kontor i Hagastaden i Stockholm, ger en inspirerande arbetsmiljö. Tjänsten är en heltidstjänst och vi tillämpar provanställning.
I denna rekrytering samarbetar Add Health Media med Rubino Rekrytering. Vi önskar din ansökan så snart som möjligt, men senast den 8 januari 2026. Slutkandidater genomgår bakgrundskontroll.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Hanne Rubino på +46 739 015 911 eller hanne@rubino.se
.
Låter det som en arbetsplats och en spännande roll för dig? Välkommen att bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-12-08Om företaget
Add Health Media grundades 1999 med målet att alltid ha patienten i fokus - oavsett om det gäller att utbilda läkare för att förbättra patientvården eller att ge högkvalitativ men lättförståelig information till allmänheten.
I samarbete med vården och patienter har vi utvecklat och anpassat tjänster för att öka kunskapen och motivationen kring hälsa. Idag driver vi bland annat Doktorn.com och Doktorn väntrums-TV, som når ut brett till allmänheten, samt PraktiskMedicin.se, en viktig resurs för vårdpersonal.
Genom förvärvet av Pharma Industry Publishing och dess plattformar OnkologiiSverige.se och NeurologiiSverige.se, har vi breddat vårt erbjudande till läkemedelsbranschen och Life Science-sektorn. Våra plattformar erbjuder nyheter, utbildningar och en jobbsökarsajt - och de flesta av våra tjänster är marknadsledande inom sina segment och finns i flera nordiska länder.
Med vårt senaste förvärv, Kurera.se, har vi breddat vår roll ytterligare genom att inkludera hållbar hälsa och livsstilsfrågor. Kurera har en stark läsarskara och kompletterar våra övriga plattformar genom att nå människor ännu tidigare i deras hälsoresa. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rubino Rekrytering AB
(org.nr 556641-9098), https://www.rubino.se Arbetsplats
Rubino Rekrytering Kontakt
Hanne Rubino hanne@rubino.se 0739-015911 Jobbnummer
9634438