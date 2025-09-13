AdatoCare söker sjuksköterskor till ambulansen
AdatoCare AB / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2025-09-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AdatoCare AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Är du intresserad av nytt jobb uppdrag? I skrivande stund söker vi dig som är Ambulanssjuksköterska för uppdrag i Norrbotten
Om uppdraget:
Tjänsten är på visstid och omfattar arbete som Ambulanssjuksköterska/Leg sssk, IVA, DSK med erfarenhet med erfarenhet
Period: Hösten/vintern
Uppdraget passar dig som önskar flexibelt upplägg, allt från några dagar till längre perioder.Publiceringsdatum2025-09-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är Ambulanssjuksköterska/Leg ssk som har erfarenhet från Ambulanssjukvården.
Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter för Ambulanssjuksköterska.Dina personliga egenskaper
Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du är flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder dig:
Din egen personliga och engagerade konsultchef
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
När du jobbar i AdatoCare har du förmåner som friskvård, utbildning, och högtids middagar.
Bra betalt och fördelaktiga förmåns paket
Trygga och korrekta försäkringar
Tjänstepensionen
Stort utrymme och frihet att styra över din tillvaro, bland annat flexibel schemaläggning
Om AdatoCare -
Levererar vårdpersonal till olika vårdinrättningar över hela landet.
Bolaget ägs och drivs av sjuksköterskor som själva arbetar för olika uppdragsgivare i Mellansverige.
Våra tjänster riktar sig främst till slutenvården, primärvården, hemsjukvården, särskilda boenden inom äldreomsorgen samt mot avancerad sjukvård i hemmet.
AdatoCare levererar från 2022 tjänster till de flesta av landets kommuner, regioner samt statliga verksamheter.
Bolaget använder sig av en lärande arbetsplatskultur som ska uppmuntra till nya utmaningar och kunskaper och vi försöker alltid utvecklas för att anpassa oss till morgondagens vårdbehov.
Sista svarsdag:
Urval görs löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: Pontus@adatocare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AdatoCare AB
(org.nr 559023-1857)
Brännavägen 45 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pontus Pettersson Pontus@adatocare.se Jobbnummer
9507306