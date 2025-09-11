Achima Cares huvudkontor i Karlskrona söker ekonom på längre vikariat!
2025-09-11
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en bättre vård? Nu söker vi dig som vill ta nästa kliv i din ekonomikarriär och samtidigt bli en del av ett prestigelöst och hjälpsamt team. En av våra ekonomer går på föräldraledighet i december - kanske är det just du som kliver in och gör skillnad?
Om rollen
Som ekonom hos oss får du ett varierat och utvecklande uppdrag med huvudansvar för det löpande ekonomiarbetet på fyra av våra vårdcentraler. Arbetet omfattar bland annat hantering av leverantörs- och kundreskontra, månadsavstämningar, kassaredovisningar och resultatframtagning. Rollen har en controllerinriktning där du följer upp resultat, sammanställer statistik och tar fram underlag för beslut. I rollen ingår även ansvar för påminnelsehantering för hela Achima Care.
Du har många kontaktytor - både internt och externt. Därför är det värdefullt om du har erfarenhet av service och trivs med att ge ett professionellt och vänligt bemötande.
Arbetet sker på plats på vårt huvudkontor i Karlskrona, där vi sitter nära varandra och jobbar tätt ihop. Här är det lätt att ställa frågor, få hjälp och själv bidra med stöd till andra. Vi tror på att lösa saker tillsammans, och vi värdesätter den goda stämningen lika mycket som det strukturerade arbetet.
Hos oss blir du en del av ett tight och prestigelöst team där du får stöd av både kollegor och chefer. Du får dessutom möjlighet att arbeta med hela kedjan - från faktura till färdigt resultat - vilket ger en helhetsförståelse och gör arbetet både utvecklande och meningsfullt.
Vem är du?
Vi tror att du kanske är i början av din ekonomikarriär och söker en roll där du får växa, ta ansvar och vara en del av ett sammansvetsat team. Det viktiga för oss är att du har rätt grund, är nyfiken och vill utvecklas. Du trivs med att arbeta självständigt, men uppskattar också att vara en del av ett socialt sammanhang där man hjälps åt och bidrar till en positiv stämning.
För att lyckas i rollen behöver du:
Erfarenhet av leverantörsreskontra och kundreskontra
Ekonomisk förståelse
Vana att arbeta i Excel
Arbetat i ett ekonomisystem - Fortnox är meriterande
Förmåga att ta ansvar och hålla deadlines Meriterande:
Utbildning inom ekonomi, gärna på högskolenivå
Tidigare arbete inom serviceyrken
Erfarenhet av påminnelsehantering
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Vikariat ca 1 år
Start: Vi ser gärna att du börjar i början av december 2025 för att få en smidig överlämning från vår nuvarande ekonom, men vi är öppna för att anpassa startdatum om det behövs.
Placering: På plats i Karlskrona
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Redovisningschef, Lina Åkerström, på 073-860 16 68 alternativt lina.akerstrom@achima.se
Ekonomichef, Andreas Bolin, på 073-860 16 73 alternativt andreas.bolin@achima.se Ersättning
