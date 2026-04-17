Achima Care Växjö vårdcentral söker rehabkoordinator!
2026-04-17
Nu har du möjlighet att bli en del av vårt härliga gäng på Achima Care Växjö vårdcentral!
Som rehabkoordinator fokuserar du på att underlätta återgång i arbete, förebygga och optimera sjukskrivning ur ett patientperspektiv. Uppgiften är att i första hand att vara samordnare av de åtgärder som bedöms värdefulla för utvecklingen av en kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker och jämställd sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess på den egna vårdenheten och för patienter med nedsatt arbetsförmåga.
Uppdraget innefattar tre huvudområden:
Individuellt anpassat stöd till patienter genom att bland annat identifiera och kartlägga patientens rehabiliteringsbehov samt i ett tidigt skede identifiera patienter som har behov av koordinerande insatser.
Samverka och samordna internt genom att koordinera och utveckla det interna arbetet inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
Samverka externt genom att vara kontaktperson för externa aktörer så som arbetsgivare, företagshälsovård m.m.
För att passa i rollen som rehabkoordinator krävs att du:
Har en god samarbetsförmåga och erfarenhet av teamarbete
Har ett brinnande intresse för områden
Är drivande och handlingskraftig
Är administrativt skicklig
Vi ser att du som söker tjänsten är rehabkoordinator. Har du dessutom annan lämplig grundprofession är detta varmt välkommet för tjänsten.
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Sysselsättning enligt överenskommelse samt tillträde enligt överenskommelse.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Linda Gudmundsson, på linda.gudmundsson@achima.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
352 32 VÄXJÖ Arbetsplats
