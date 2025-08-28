Achima Care Eskilstuna vårdcentral söker sjuksköterska till vikariat
Achima Care AB / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2025-08-28
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Achima Care AB i Eskilstuna
, Köping
, Sala
, Stockholm
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Sjuksköterska sökes till Achima Care Eskilstuna vårdcentral - vikariat med fokus på äldre och vaccinationer!
Är du sjuksköterska och söker ett utvecklande och meningsfullt arbete? Eskilstuna vårdcentral söker nu en engagerad sjuksköterska till ett vikariat. Hos oss får du en viktig roll där du möter patienter i alla åldrar, med särskilt fokus på våra äldre patienter och vaccinationsarbete. Du kommer att arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som mottagningsarbete, telefonrådgivning och vaccinationer. Tillsammans med kollegor ansvarar du särskilt för våra äldre patienter, där både kontinuitet och helhetssyn är centrala delar av arbetet. Vi tror att du älskar att möta patienter i alla åldrar och finner glädje i både administrativa och praktiska arbetsuppgifter.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och trygg i din profession. Du har ett genuint intresse för människor och sätter alltid patientens bästa i första rummet. Tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral är meriterande. För att trivas hos oss behöver du vara noggrann, flexibel och ha lätt för att anpassa dig efter olika situationer. Du är tydlig, förtroendeingivande och har en god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete.
Hos oss får du arbeta i en miljö där kvalitet och patientsäkerhet alltid är i fokus. Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team i ljusa och ändamålsenliga lokaler. Tillsammans med cirka 30 kollegor ansvarar vi för omkring 12 000 listade patienter. Vi värdesätter ett gott bemötande, både internt och externt, och söker dig som delar Achimas värderingar och vill bidra till ett positivt arbetsklimat. Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Heltid
Vikariat med start så snart som möjligt, vikariatet sträcker sig under minst 1 år
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Magdalena Sjöholm, på magdalena.sjoholm@achima.se
alternativt 0733 - 248 006. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/ Arbetsplats
Achima Care Kontakt
Magdalena Sjöholm magdalena.sjoholm@achima.se Jobbnummer
9481156