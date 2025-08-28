Achima Care Emmaboda vårdcentral söker specialistläkare i allmänmedicin
2025-08-28
Nu söker vi en specialistläkare inom allmänmedicin till Achima Care Emmaboda vårdcentral!
Hos oss råder trivsel och arbetsglädje vilket vi och inte minst våra patienter lägger märke till. Vårdcentralen ligger i centrala Emmaboda mitt i "trestadsregionen" mellan Växjö, Kalmar och Karlskrona vilket skapar goda möjligheter för pendling. Hos oss finns mycket goda tågförbindelser och vårdcentralen ligger centralt med endast fem minuters gångväg till stationen.
Hos oss är vi måna om våra medarbetare och vi ser till att ha roligt tillsammans. Du kommer möta en bred patientgrupp genom både planerade och akuta besök. I Emmaboda arbetar vi ständigt med att förbättra patientsäkerheten och att ge en god kvalité i vården. Vi tror att du som söker tjänsten brinner för ditt yrke som läkare och trivs med att arbeta självständigt men också värderar att ha ett gott samarbete med kollegor då ni kommer arbeta tätt med varandra dagligen.
Unikt med detta jobb är
En mindre familjär vårdcentral i nyrenoverade lokaler
Hög kompetens hos medarbetare
Hög dos av arbetsglädje och stora möjligheter att påverka arbetsinnehållet
Då vi är en mindre enhet jobbar vi nära inom de olika yrkeskategorierna och samverkar runt patienter för bästa omhändertagande
Som specialistläkare hos oss får du en viktig roll där du tar hand om både planerade och akuta patientbesök. Du trivs i din roll som specialist inom allmänmedicin och delar gärna med dig av din kunskap till kollegor. Utöver mottagningsarbete kommer du ha ansvar för patienter inom hemsjukvård.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Sysselsättningsgrad på 100 % eller enligt överenskommelse
Tillsvidare med inledande provanställning
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Petra Franzén, på petra.franzen@achima.se
alternativt 072-322 56 61. Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Jobbnummer
9481168