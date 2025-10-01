Accounting Specialist till kund i Stockholm
2025-10-01
Vi letar nu efter en erfaren Accounting Specialist till vår kund i Stockholm. Gillar du siffror och processutveckling? Ansök idag!
Är du en erfaren Accounting Specialist som vill utvecklas inom ett globalt företag? Vår kund i Nacka söker nu en specialist inom redovisning till ett vikariat. Här blir du en nyckelperson i deras Accounting-team och arbetar nära teamet i Stockholm men även utomlands. Du får möjlighet att arbeta i en internationell miljö med komplexa redovisningsfrågor, där du ansvarar för löne- och HR-relaterad redovisning. Hos vår kund möts du av en öppen och välkomnande kultur och chansen att påverka redovisningsprocesserna i en global koncern.
Ditt anställningserbjudande
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö där du blir del av ett engagerat och kunnigt team. Hos vår kund får du arbeta i en kultur som präglas av samarbete, innovation och omtanke. Du får tryggheten i ett stabilt globalt företag samtidigt som du ges utrymme att bidra med egna idéer och förbättringsförslag. Kunden värdesätter balans mellan arbete och privatliv och erbjuder flexibilitet med möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.
I rollen som Accounting Specialist får du ett varierat uppdrag där du bland annat kommer att:
I rollen som Accounting Specialist får du ett varierat uppdrag där du bland annat kommer att:
• Ansvara för löne- och HR-relaterad redovisning och vara huvudkontakt för HR- och löneavdelningen.
• Stödja alla operativa finansiella aktiviteter samt arbeta med månatliga avstämningar, rapportering och finansiella revisioner
• Säkerställa att redovisning sker enligt IFRS, svensk GAAP och interna riktlinjer.
• Driva förbättringar inom processer och system.
Värt att veta
Tjänsten är ett konsultuppdrag för att täcka en föräldraledighet, med start i november 2025. Initialt är uppdraget på 6 månader men om allt fungerar så kommer avtalet förlängas, som längst till mars 2027. Placeringen är på kontoret i Nacka, med möjlighet till 1-2 dagars distansarbete per vecka. Du blir del av ett Accounting-team på sex personer.
Våra förväntningar
Vi söker dig med minst fem års erfarenhet av kvalificerad redovisning, gärna från större internationella företag. Du har en kandidatexamen inom ekonomi, goda kunskaper i både svensk GAAP och IFRS samt erfarenhet av löne- och HR-relaterad redovisning. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska och har mycket goda kunskaper i Excel. SAP-erfarenhet är meriterande. För att lyckas i rollen är du proaktiv, noggrann och analytisk, samtidigt som du är en god kommunikatör och problemlösare.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
