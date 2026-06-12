Accounting Manager - strategisk ledare med stark redovisningsbakgrund
NXT Interim AB / Ekonomichefsjobb / Botkyrka Visa alla ekonomichefsjobb i Botkyrka
2026-06-12
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Nu har du chans att kombinera operativt ansvar med strategiskt ledarskap i en internationell verksamhet!
Vi rekryterar vi en driven och affärsorienterad Accounting Manager till HAVI (Havilog AB) med placering på det nordiska huvudkontoret i Tumba, Stockholm.
HAVI är ett logistik- och distributionsföretag som jobbar med några av världens och Sveriges starkaste varumärken som McDonald ́s, Espresso House, Subway, Pizza Hut, Vapiano och Zócalo. HAVI Sverige består av ca 250 medarbetare med verksamhet i Tumba, Göteborg och Malmö, med huvudkontor i Tumba. Ett stabilt företag med god kultur.
Du blir en viktig del av Finance-teamet och rapporterar direkt till Finance Manager/CFO.
I rollen ansvarar du för redovisningsfunktionen inom bolaget och dess dotterbolag samtidigt som du får en central roll i verksamhetens utveckling.
HAVI arbetar nära några av världens starkaste globala och lokala varumärken. Här erbjuds en internationell miljö där innovation, samarbete och affärsnytta står i fokus. Vi söker dig som motiveras av att utveckla människor, förbättra processer och skapa struktur i en verksamhet med högt tempo.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Ansvara för redovisning, bokslut, årsredovisning, koncernrapportering och konsolideringsarbete
• Säkerställa hantering av moms, indirekta skatter och finansiella kontroller
• Ansvara för reskontra, cash management och balansavstämningar
• Säkerställa interna kontrollprocesser, rutiner och styrning
• Leda och utveckla redovisningsorganisationen med personalansvar
• Driva utveckling och effektivisering av processer och arbetssätt
• Samarbeta med Finance Hub och internationella kontaktytor
• Bidra med analys, affärsstöd och utveckla relationer med interna och externa intressenter
Vi söker dig som har
• Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete i komplex verksamhet
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap och personalansvar
• Erfarenhet av bokslut, koncernrapportering och finansiell styrning
• God kunskap inom redovisning, intern kontroll och Corporate Governance
• Erfarenhet av moms och indirekta skatter
• Stark systemvana och god IT-förståelse samt är kompetent inom AI
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vem är du?
Du är en trygg och engagerad ledare som är självgående, kommunikativ och utvecklingsorienterad. Du trivs i en miljö med högt tempo och har förmågan att kombinera struktur, kvalitet och affärsmässighet
HAVI erbjuder
• En nyckelroll med stort ansvar och möjlighet att påverka
• Internationella kontaktytor i en global organisation
• En kultur där idéer, utveckling och förbättringsinitiativ uppmuntras
• Konkurrenskraftiga villkor och goda förmåner
Välkommen med din ansökan
Urval sker löpande, sista ansökningsdag 19 Juni 2026.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta
Jesper Frey Morin, CEO på NXT Interim & NXT Rekrytering som hanterar hela Rekryteringsprocessen. Mob: 070-56 88 883
HAVI Sverige är en logistikleverantör med kunder som McDonald's, Espresso House, Pizza Hut, Vapiano, Subway och Zócalo, där McDonald's är den största kunden. Som logistikpartner förser vi över 700 restauranger med alla varor som behövs för att de skall kunna serva sina kunder. Vi är en del av HAVI-koncernen som bedriver distribution, logistik och service för bland annat McDonald ́s i över 30 länder och ca 8 000 leveransställen. I Sverige omsätter verksamheten ca 3,2 mdr kronor och har ca 250 anställda. Huvudkontoret ligger tillsammans med vår distributionscentral i Tumba och vi har även distributionscentraler i Göteborg och Malmö.
Sökord: Accounting Manager, Redovisningschef, Accounting, Manager, Finance, Finance hub Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim AB
(org.nr 556986-8101), https://havi.com/
147 43 TUMBA Arbetsplats
Havilog AB Kontakt
CEO
Jesper Frey Morin jesper.freymorin@nxtinterim.se +46705688883 Jobbnummer
9961069