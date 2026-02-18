Accountant till Kjell & Company i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Redovisningsekonomjobb / Malmö Visa alla redovisningsekonomjobb i Malmö
2026-02-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du ha en roll där du får ta ägandeskap, arbeta nära verksamheten och samtidigt vara en del av ett sammansvetsat ekonomiteam? Nu söker vi en Accountant som vill jobba på Kjell & Companys huvudkontor i Malmö t.o.m oktober 2026.
Kjell & Company är ett av Sveriges starkaste varumärken och en ledande aktör inom svensk detaljhandel. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av hemelektronik i kombination med gedigen kunskap och personlig rådgivning. Nu söker de en driven, noggrann och nyfiken lagspelare till rollen som Accountant.
Som Accountant på Kjell & Company kommer du att arbeta i en bred ekonomiroll med tydligt ansvar för leverantörsreskontra och avtalshantering. I rollen blir du en del av ett team om sex personer med olika kompetenser och specialistområden. Du kommer även att ha tätt samarbete med andra avdelningar inom bolaget.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
Huvudansvar för leverantörsfakturasystemet Medius
Ansvar för attestflöden i Medius
Hantering av avtal i bolagets avtalsmodul
Hyresfakturor
Utbetalningar och bokföring av leverantörsfakturor
Upplägg och bokföring av anläggningstillgångar
I samband med bokslut kommer du bland annat att ansvara för:
Anläggningstillgångar
Lageravstämning
Leverantörsreskontra
Omsättningshyra
Förutbetalda kostnader
Avstämning av vissa fordrings- och skuldkonton
Denna tjänst är förlagd på heltid under kontorstider och du kommer vara anställd av StudentConsulting men arbeta på plats från Kjell & Company huvudkontor som är beläget i centrala Malmö. Detta är ett vikariat som startar omgående och sträcker sig till och med början av november.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
Har minst två års erfarenhet av liknande arbete där du har arbetat med leverantörsreskontra, kontering, anläggningar, attestflöden, periodiseringar och utbetalningar
Har mycket god systemvana (meriterande om du arbetat i Medius eller Navision tidigare)
Är flytande i svenska i både tal och skrift
För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel, prestigelös och ansvarstagande. Du ska kunna arbeta självständigt samtidigt som du trivs i en teamorienterad miljö där man hjälper och lyfter sina kollegor. Du tar gärna initiativ, fångar upp saker som kan göras smartare och är inte rädd för att komma med förbättringsförslag som gör arbetet mer effektivt.
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
211 24 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
9750963