Accountant/Redovisningsekonom till vår kund i Solna
2026-02-13
Vi söker en Accountant/Redovisningsekonom till vår kund i Solna! Du kommer att ingå i deras Record to Report (R2R)-team. R2R är den centrala funktionen för redovisningsexpertis inom deras koncernen, med starkt fokus på kvalitet och regelefterlevnad. Teamet ansvarar för löpande bokföring, lagstadgad rapportering (IFRS och lokal GAAP), finansiella rapporter och externa revisioner. De utvecklar och optimerar ständigt deras processer. Finansiell redovisning utvecklas - och det gör de också. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill vara med och forma din framtid och vara en del av en modern, expertstyrd redovisningsfunktion.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Du ansvarar för aktiviteter i huvudboken i enlighet med lagkrav och interna standarder, och följer IFRS samt lagstadgade redovisningsregler
• Du agerar som en betrodd redovisningsexpert och samarbetar nära med interna team, revisorer och externa tjänsteleverantörer, inklusive vår partner för outsourcing av affärsprocesser
• Du driver månads- och årsbokslut och säkerställer att tidsfrister hålls
• Du upprättar finansiella rapporter och årsredovisningar för juridiska enheter samt hanterar hela rapporteringsprocessen och den externa revisionsprocessen
• Du upprätthåller en hög standard av servicekvalitet, noggrannhet och regelefterlevnad i alla redovisningsaktiviteter
• Du deltar i förbättringsarbete tillsammans med processexperter och medverkar i tvärfunktionella projekt
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Accountant/Redovisningsekonom är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-03-01 och beräknas pågå till och med 2027-06-11.
Krav för tjänsten:
• Universitetsutbildning inom redovisning, ekonomi eller motsvarande utbildning med god kunskap om IFRS och svensk redovisningslagstiftning
• 3-5 års erfarenhet av löpande redovisning och lagstadgad rapportering, gärna inom en komplex organisation eller koncern
• Gedigen förståelse för hela ekonomiprocessen, särskilt bokslut och rapportering
• Erfarenhet av att arbeta med SAP och MS Office-produkter
• Full professionell språkfärdighet i svenska och engelska
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Du är en lagspelare men har också en förmåga av att arbeta självständigt på ett strukturerat och pålitligt sätt, med god kommunikativ förmåga.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-02-17.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
