Accountant på 40 % till världsledande bolag i Södertälje
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-02-04
Till vår kund, ett världsledande företag inom lastbils- och busstillverkning tillsätter SJR nu en Accountant på 40 % till en av vår kunds redovisningsenheter. Företaget sitter i fina lokaler i Södertälje med bra kommunikationer. Detta är ett konsultuppdrag fram till och med 2027-05-31 med start så snart som möjligt. I denna roll förväntas du jobba på plats i Södertälje två heldagar i veckan. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult med lön och tjänstepension enligt kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Rollen passar dig som trivs med löpande ekonomiarbete, många kontaktytor och en vardag där struktur och kommunikation är viktiga delar av arbetet. Du kommer att ingå i ett team där du stöttar ekonomifunktionen med grundläggande men affärskritiska uppgifter inom leverantörs- och kundreskontra samt bankavstämningar.
Ansvarsområden
• Hantering av leverantörsreskontra (AP)
• Hantering av kundreskontra (AR)
• Bankavstämningar
• Stöd i enklare rapportering
• Dagliga kontakter och dialoger internt inom organisationen
• Övriga administrativa uppgifter kopplade till ekonomifunktionen
Lämplig bakgrund
Vi tror att du har någon form av eftergymnasial utbildning inom ekonomi och ca 2-3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du talar och skriver flytande på svenska & engelska samt är duktig på Excel. Har du erfarenhet av affärssystemet Oracle är det starkt meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen är du en positiv och nyfiken person som kommer med förslag till förbättringar och förändringar. Vi önskar att du är driven, noggrann och strukturerad. Du ser vad som behöver göras samtidigt som du är dina kollegor behjälplig vid behov. Ekonomyrket är ett serviceyrke och du har många kontaktytor ute i organisationen och måste därför trivas med det.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-03.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som hjälper dig med dina utmaningar.
