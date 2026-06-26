Accountant Clerk till global lastbilstillverkare I Göteborg
Experis AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-06-26
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann Accountant Clerk till ett uppdrag där du stöttar redovisning med dokumenthantering, dataregistrering och enklare ekonomiprocesser. Rollen passar dig med några års erfarenhet som vill arbeta strukturerat i en internationell miljö.
Start: 2026-07-09
Slut: 2026-11-30
Omfattning: Heltid
Plats: Göteborg
Uppdragsbeskrivning
Du arbetar nära teamet inom redovisning och bolagskontroll. Uppdraget innebär att stötta i vardagliga ekonomiprocesser och säkerställa att underlag och data hanteras korrekt. Arbetsuppgifterna är främst administrativa och systemnära, med fokus på kvalitet och struktur.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kopiera, skanna och arkivera dokument kopplade till redovisning
Registrera och uppdatera data i ekonomisystem
Stödja processer inom reseräkningar och utlägg
Stödja enklare moment inom löneredovisning
Samverka med kollegor inom ekonomi och administrativa funktioner
Du arbetar under handledning men förväntas ta eget ansvar för rutinuppgifter och följa etablerade arbetssätt.
Vem passar för uppdraget?
Vi söker dig som har en stabil grund inom ekonomi och trivs i en roll med repetitiva men viktiga uppgifter.
Krav:
Erfarenhet: 2-5 års arbete inom ekonomi, administration eller liknande
Utbildning: Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Språk: Svenska och engelska i tal och skrift
Personliga egenskaper: noggrann, strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig
Meriterande
Erfarenhet av arbete med reseräkningar eller löner
Erfarenhet av ekonomisystem
Vana av arbete i större organisation
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR. Har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Carl Henric Möller på 031 617234.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling.
Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Fabrikstorget 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Kontakt
Contact
Carl-Henric Möller carl-henric.moller@jeffersonwells.se Jobbnummer
9981857