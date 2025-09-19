Account Support I Assurance Business Partners | Stockholm
2025-09-19
Trivs du att arbeta med administration där du levererar service i världsklass? Vill du arbeta i en föränderlig miljö och tycker om att ta ansvar för din egen utveckling? Nu utökar vi supporten för kund- och uppdragsadministrationen för Stockholm - välkommen med din ansökan!
Möjligheten
Vår grupp av Assurance Business Partners (ABP) finns representerad över hela landet på samtliga våra kontor och därför är rollen som ABP för Account Support både inarbetad och ovärderlig för vår gemensamma framgång. Vi strävar efter att skapa ett gränsöverskridande nätverk vilket initialt betyder att stötta uppdragsflödet och revisorer från fler kontor än det man är placerad på.
Ansvarsområden
Som Account Support trivs du med att arbeta både individuellt och i team med utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. Du kommunicerar, kunskapsdelar och informationsdelar med övriga i ABP-supporten, revisionsmedarbetare samt gruppchefer. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att ge support, utbilda och koordinera revisionsteamen i användningen av våra interna system relaterade till finansiella frågor, riskhantering och CRM.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Vi söker dig som trivs att arbeta med ekonomi och administration i en ständig föränderlig miljö. Du är duktig på att ta egna initiativ och skapa effektiva lösningar med service ständigt i fokus.
Du värderar teamkänsla och att tillsammans med dina kollegor bidra till en bättre arbetsplats, både nu och i framtiden. För att lyckas i rollen är det viktigt att kunna hantera flera uppgifter och projekt samtidigt. Erfarenhet av att ha arbetat individuellt likväl som i team och god kommunikationsförmåga är värdefullt för denna roll. Du behöver ha egenskaper som att vara diplomatisk och empatisk samt en god förmåga till att omprioritera då ingen dag är den andra lik. I rollen kommer det krävas förmåga att ta egna beslut och våga utmana för att nå de mest optimala lösningarna. Detta är något vi tycker är kul och utvecklande!
Du har några års administrativ arbetslivserfarenhet av liknande roll och organisation som vår
Erfarenhet och förmågan i att hantera olika typer av system, t.ex. CRM-baserade system
God förmåga att uttrycka dig väl i svenska och engelska, i både tal och skrift
För att lyckas har du ett genuint intresse för människor och lätt för att samarbeta med olika typer av individer
Vad vi erbjuder dig
Som Account Support på EY har du en teamtillhörighet där du ansvarar för att supportera revisionsgrupperna med det administrativa. Vi är en grupp som betonar hög kvalitet, kunskapsutbyte och en teamkänsla. Vi erbjuder dessutom en stimulerande, inkluderande och trevlig arbetsmiljö i våra fina lokaler centralt i Stockholm. På EY kommer vi att hjälpa dig utveckla och anpassa dina färdigheter framåt utifrån en upplevelse i världsklass. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompentens blomma i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering. Läs mer här.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen med din ansökan där du bifogar CV & personligt brev. Vi påbörjar intervjuarbetet snarast och kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Vänligen ansök därför så snart som möjligt, dock senast den 12 oktober 2025. Under rekryteringsprocessen kommer vi att vara nyfikna på att veta mer om dig, varför du har valt att söka dig till EY och du kommer få lära känna oss.
Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Marie-Sofie Persson på marie-sofie.persson@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Simon Aspler på simon.aspler@se.ey.com
.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
