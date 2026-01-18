Account Managers Sökes - Mållön på cirka 70.000-80.000 kr/månaden
2026-01-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Nyköping
Vi söker nu Account Managers för ett nytt och spännande projekt på uppdrag av vår kund inom telekombranschen. I denna roll kommer du att kontakta företagskunder och erbjuda dem anpassade lösningar.
Du kommer att arbeta med en bred portfölj av abonnemang och tjänster, vilket ger dig möjlighet att skräddarsy erbjudanden efter kundens behov. Med ett välkänt varumärke som är ledande inom innovation och förstklassig nätverksprestanda. All försäljning sker över telefon till företagskunder.
Vem är du?
Minst 6-12 månaders erfarenhet av telemarketing
En person med positiv inställning och "can do"-attityd
Resultatorienterad och motiveras av att nå uppsatta mål
Stark vilja att utvecklas inom försäljning
Meriterande
Tidigare erfarenhet av försäljning inom liknande B2B-projekt i telekombranschen
Här erbjuds en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att ta nästa steg inom B2B-försäljning. Du blir del av ett drivet säljteam där du kan utvecklas både personligt och professionellt. Vi strävar efter att utmana och utveckla varandra och håller alltid en hög ambitionsnivå.
Vad erbjuder vi?
Attraktiv provisionsmodell utan tak
Kontinuerliga tävlingar och belöningar
Regelbundna företagskonferenser
Moderna kontor centralt belägna i Stockholm
Goda utvecklingsmöjligheter, då vi befinner oss i början av en spännande resa
Placering: Gärdet, Stockholm
Startdatum: Enligt överenskommelse
Är du redo för utmaningen? Skicka in din ansökan idag, urval sker löpande.
