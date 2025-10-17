Account Managers med säljerfarenhet till Academic Work, Stockholm
Bli en del av vår magiska kultur! Hos oss hittar du inte bara fantastiska kollegor, utan även stor frihet att forma din arbetsdag, grymma stödfunktioner och en trygg lönemodell utan provisionstak.
OM TJÄNSTEN
Account Manager hos oss innebär att du har en social roll med många kontaktytor, här blir du snabbt en del av gänget och arbetar tillsammans med fantastiska kollegor och engagerade ledare på olika avdelningar internt. Men det absolut viktigaste kommer vara att bygga relationer med dina härliga kunder. Hur du utvecklar dina kunder och affärer är upp till dig, men du kan lita på att vi ger dig verktygen du behöver för att lyckas.
Ditt team och din utveckling
Ditt team består av flera andra Account Managers och en engagerad Team Manager. Våra Team Managers är inte bara ledare, de är också mentorer och coacher och gör allt för att ge dig bästa förutsättningarna för att lyckas i din roll. Vi tror på din potential och vilja att lyckas och erbjuder dig en omfattande onboarding samt ett career steps program som hjälper dig att nå din fulla potential och utvecklas som Account Manager.
Vi erbjuder:
Lönemodell med potential att tjäna mycket: Vi tror på att belöna din prestation. Vi erbjuder en garantilön som ger dig stabilitet. Därefter är det bara din ambition som sätter gränserna. Vår lönemodell ger dig möjlighet att tjäna mer i takt med din framgång. Vi har stor andel individuell provision och inget tak för hur mycket du kan tjäna.
Förmånspaket som belönar ditt hårda arbete: Utöver en förmånlig lönemodell erbjuder vi ett omfattande förmånspaket, inklusive extra semesterdagar, generösa friskvårdsförmåner, flexibilitet kring arbetsplats och tid, tjänstepension och sjukförsäkring.
Möjlighet att bli delägare: Vi tror på att skapa en stark gemenskap och engagemang där alla har en del i företagets framgång. Därför erbjuder vi dig möjligheten att köpa andelar i bolaget.
Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager hos oss bygger och utvecklar du dina egna kundrelationer. En vanlig dag för dig i rollen innebär:
• Prospektering: Sökandet efter nya kundkontakter hos potentiella bolag som inte samarbetat med oss tidigare, men också bland kunder i vårt befintliga nätverk. Det är här som du verkligen kommer bidra med uthållighet, "beat yesterday" - anda och använda ditt pannben för att nå resultat.
• Säljmöten: Här sker införsäljningen av våra tjänster. Detta inkluderar "cold calls" där du får visa upp dina säljkunskaper och etablera nya relationer med potentiella kunder. Du bygger goda kundrelation, gör behovsanalyser och lämnar ett starkt avtryck.
• Omvärldsbevakning: För att på ett strategiskt sätt kunna kartlägga våra etablerade kunders framtida behov. Vi kan erbjuda som mest värde när vi förutser kundernas behov och arbetar proaktivt i våra kundrelationer.
• Hantering av komplexa affärsmöjligheter: När du blir mer erfaren, hantera prospekt och kunder med mer komplexa affärsmöjligheter - till exempel Talent Advisory, Ramavtal, Upskilling och Reskilling.
VI SÖKER DIG SOM
För att bli framgångsrik och trivas i rollen är du en person som motiveras av att arbeta mot högt uppsatta mål i en kultur som präglas av en hög energinivå, där vi lyfter varandra och firar framgångar tillsammans. Du har en stark tilltro till din kapacitet att hantera motgångar, en hög ansvarskänsla, förmågan att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och säkerställer att du levererar enligt deadline. Att hantera flera uppgifter av varierad karaktär i ett högt tempo är något du föredrar och känner dig bekväm med. Du agerar med eftertänksamhet i dina beslut och tar hänsyn till olika konsekvenser. Att skapa nya relationer kommer naturligt för dig och du agerar självsäkert i sociala sammanhang och står gärna i händelsernas i centrum. Du trivs i situationer där saker står på spel och där dina beslut är avgörande för utfallet. Förändringar och utmaningar har du en optimistisk inställning till och du utstrålar trygghet till din omgivning.
Vi ser att du har
• Eftergymnasial utbildning, till exempel universitet eller högre yrkesutbildningsprogram, helst inom försäljning, affärer, marknadsföring eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av B2B-försäljning med framgångsrika resultat.
• Erfarenhet av att arbeta mot KPI:er och utmanande mål.
• Erfarenhet av kontinuerligt arbete med kundnöjdhet och förståelse för kundens behov.
Meriterande erfarenhet
• Startat eller drivit ett eget bolag.
• Arbetat med försäljning inom bemannings- eller konsultbranschen.
Därför är Academic Work en bra arbetsgivare
Vårt mål är att erbjuda den bästa arbetsplatsen och vår företagskultur präglas av värme, energi, engagemang, öppenhet och kamratskap. Här finns en genuin vilja att hjälpa varandra, både när vi arbetar mot gemensamma och individuella mål. Vi ser vikten av att skapa starka band och ha roligt tillsammans och har en bred palett av sociala aktiviteter. Från spännande resor och stora fester till spontana After Works, gemensamma frukostar och träning.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, kontorstider
• Lön: Månadslön med en fast del samt en rörlig provisionsdel utan tak
• Placering: Stockholm, Solnavägen 3H
Så söker du rollen som Account Manager
Det första steget i rekryteringsprocessen är två urvalstest, ett personlighetstest och ett problemlösningstest, som vardera tar ca 15 min att slutföra. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Hur är det att jobba på Academic Work?
• Vår kultur på Academic Work
• CSR och miljö på Academic Work
• Rollen som Account Manager
Ersättning
Enligt avtal
