Account Manager till ViPo - Bygg en karriär i en bransch som växer!

ViPo Säkerhetstjänster fortsätter att expandera - och nu söker vi en hungrig, driven och relationsskapande Account Manager som vill vara med och göra skillnad. Här får du jobba med lösningar som verkligen betyder något för våra kunder och samtidigt utvecklas i en miljö där energi, teamkänsla och prestation går hand i hand.
Vi vågar påstå att vi jobbar på Helsingborgs bästa arbetsplats - med bästa läget, härligaste kulturen och en atmosfär som gör att man trivs från dag ett!
Om ViPo Säkerhetstjänster
ViPo Säkerhetstjänster hjälper företag fatta tryggare beslut genom snabba varningar om viktiga förändringar i bolag de gör affärer med - både mot kreditrisker och bedrägerier.
Vi levererar modern bolagsbevakning som gör det enkelt för företag att agera i tid och undvika onödiga risker. Genom att bevaka kunder, leverantörer och det egna bolaget i realtid får våra kunder omedelbara larm via sms och e-post när något viktigt händer - som betalningsanmärkningar, ägarbyten eller tecken på bolagskapning.
Kärnan i vårt erbjudande handlar inte om misstro, utan om kontroll. Starka relationer. Trygga affärer. Snabba larm.
Hos oss hittar du en företagskultur där engagemang, service och kvalitet är självklara - och där du som säljare verkligen får utrymme att påverka och göra resultat. Vi tror på långsiktiga relationer, höga ambitioner och att alltid leverera det lilla extra.
Din roll - där potential möter möjligheter
Som säljare hos oss driver du uppsökande B2B-försäljning och är en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt. Du:
Bygger starka och långsiktiga kundrelationer
Tar kontakt, presenterar, argumenterar och stänger affärer
Planerar ditt eget arbete och tar fullt ägarskap över din framgång
Du får en vardag fylld av energi, frihet och möjligheten att ständigt utvecklas - både personligt och professionellt.
Vi söker dig som är redo att prestera
Erfarenhet & kompetens
Van vid cold calling och trivs i dialogen
Erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning
Arbetat med CRM och förstår vikten av struktur
Trygg i kundmöten och älskar att skapa nya kontakter
Lätt att skapa förtroende och sätta dig in i kundens behov
Trivs med en belöningsmodell där insatsen lönar sig
Egenskaper som tar dig långt hos oss
Du älskar försäljning och drivs av resultat
Självgående, målmedveten och triggas av att överträffa förväntningar
Tävlingsinriktad - du gillar att vinna
Lyhörd, social och stark på att bygga relationer
Lösningsorienterad med ett prestigelöst mindset
Trygg i att presentera och argumentera - både via telefon och fysiskt
Vi erbjuder - här börjar din resa
En arbetsplats med energi, glädje och högt tempo
Fastlön + provision - du bestämmer själv hur högt du vill sikta
En stark produktportfölj inom en bransch som växer
Stöd, utbildning och verktyg för att lyckas
Fantastiska kollegor och en kultur där man lyfter varandra
En inspirerande arbetsmiljö på Helsingborgs bästa kontor
