Account Manager till vår kund i Södra Stockholm
Vi söker en engagerad och driven Account Manager till vår kund, ett personligt och entreprenörsdrivet företag inom transportlösningar för storsäckar, kärl och containers. Vår kund är ett företag där relationer står i centrum - både med sina samarbetspartners och med sina anställda. Här får du möjlighet att vara med och bygga något helt nytt, då du blir den allra första personen på plats i företagets säljavdelning. Det är en unik chans att sätta din egen prägel på en viktig roll och vara med och forma företagets framtida tillväxt.
Vår kund har lång erfarenhet inom lokal transport och avfallshantering, och deras arbete kännetecknas av en stark servicenivå, flexibilitet och en personlig touch. Företaget har under lång tid haft en stabil samarbetspartnerbas och söker nu en Account Manager som kan ta företaget till nästa nivå genom att bygga upp en strukturerad och effektiv försäljningsprocess. Du blir den första personen i säljavdelningen, vilket innebär att du får en avgörande roll i att utveckla och växa företagets affärer.
Bygga upp och bearbeta relationer med både befintliga och nya samarbetspartners.
Skapa och implementera en strukturerad försäljningsprocess för att utveckla affärerna.
Samarbeta med transportledningen för att hitta de bästa lösningarna för både företaget och samarbetspartnern.
Bidra till företagets tillväxt genom att identifiera affärsmöjligheter och hjälpa till att forma företagets framtida säljstrategi.
Träffa kunder på plats för att förstå deras unika behov och skapa lösningar som ger mervärde.
Vad vi söker hos dig: Vi tror att det är din personlighet och din drivkraft som gör skillnad i den här rollen. Vi söker en person som ser detta som en unik möjlighet att vara med och bygga något från grunden. Du kommer att vara den första säljaren i ett företag med en stark grund, och din förmåga att skapa långsiktiga och ärliga relationer kommer vara avgörande för företagets fortsatta framgång.
För vår kund är det viktigt att du:
Är självgående och har förmågan att ta egna initiativ.
Trivs med att bygga något från grunden och ser detta som en spännande utmaning.
Har förmåga att skapa långsiktiga och förtroendefulla relationer med samarbetspartners.
Är lösningsorienterad och flexibel, gärna med en förståelse för hur det kan vara att arbeta i en dynamisk och förändringsbenägen miljö.
Har en vilja att lära dig och utvecklas, oavsett om du har erfarenhet från branschen eller inte.
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats där du får möjlighet att göra skillnad och vara en nyckelperson i ett växande företag.
En chans att vara med och sätta din prägel på en helt ny säljavdelning.
En arbetsmiljö där det är högt i tak och nära till både kollegor och ledning.
Möjlighet till tjänstebil och friskvårdsbidrag.
En arbetsplats med en stark företagskultur och ett varumärke som är synonymt med kvalitet, personlig service och flexibilitet.
Om vår kund: Vår kund är ett företag där du som medarbetare blir en viktig del av ett större team, och där varje individ spelar en central roll för företagets framgång. Här finns en genuin vilja att göra bra och hållbara affärer och ta ansvar för både kunder och medarbetare. Företaget växer och letar nu efter en person som vill vara med på denna resa och bidra till långsiktig framgång.
Om Jobwise
Vi tror att ledarskap är kärnan i att attrahera, behålla och noggrant vårda begåvade individer. Att avancera i våra rekryteringsprocesser ger dig möjlighet att ta ditt nästa karriärkliv i en utvecklande miljö där vi, som rekryteringsföretag, ger chefer och ledare insikter för en effektiv onboarding och värdefulla verktyg för arbetstagarens långsiktighet. Därav blir omsorgsfulla samarbeten med duktiga ledare nyckeln till din, vår partners och vår framgång.
Med denna filosofi och metodik, erbjuder vi de optimala förutsättningarna för din framgång och utveckling. Vi fokuserar inte enbart på rekrytering av kompetens, utan även på att skapa rätt villkor när våra kandidater tar nästa karriärsteg och hittar den nivå som ger nya anställda känslan av att hela tiden utvecklas.
