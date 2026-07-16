Account Manager till Schmitz Cargobull Sverige i Helsingborg
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2026-07-16
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Är du en affärsdriven och självgående säljare med några års erfarenhet av B2B-försäljning? Motiveras du av att skapa nya affärer, utveckla kundrelationer och arbeta i en roll med stort eget ansvar? Då kan rollen som Account Manager hos Schmitz Cargobull vara nästa steg i din karriär. Ta chansen att bli en del av Schmitz Cargobull – ett företag som är synonymt med kvalitet, innovation och hållbarhet inom transportlösningar.
Om rollen
Som Account Manager hos Schmitz Cargobull får du en central roll i vårt säljteam där du ansvarar för både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kundrelationer. Du arbetar självständigt med att identifiera affärsmöjligheter, prospektera nya kunder och driva affärer från första kontakt till avslut. Samtidigt bygger du vidare på långsiktiga relationer med befintliga kunder och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt inom ditt distrikt. Tillsammans med dina kollegor kommer du att bearbeta marknaden och utveckla affärerna i mellersta och södra Sverige. Ditt fokus kommer att vara försäljning av våra högkvalitativa trailers och tillhörande finansiella lösningar. Rollen innebär cirka 15–20 övernattningar per år.
Några av dina viktigaste arbetsuppgifter:
Aktiv prospektering och nykundsbearbetning
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter
Bygga, utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer
Planera och genomföra kundbesök hos nya och befintliga kunder
Driva försäljningsprocesser från första kontakt till avslut
Arbeta strukturerat med uppföljning, kundaktiviteter och pipelinehantering
Samverka med kollegor och interna funktioner för att skapa bästa möjliga kundupplevelse
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet av B2B-försäljning och som drivs av att skapa nya affärer samtidigt som du utvecklar långsiktiga kundrelationer. Vi tror att du idag arbetar inom transport-, fordons- eller närliggande bransch, alternativt har tidigare erfarenhet från området och känner dig trygg i dialogen med kunder i segmentet.
Du trivs i en självständig roll där du tar stort ansvar för ditt distrikt, dina kunder och dina resultat. Med ett strukturerat och metodiskt arbetssätt planerar, prioriterar och följer du upp dina aktiviteter för att driva affärerna framåt genom hela säljprocessen – från första kontakt till avslut och vidare utveckling av kundrelationen.
Som person är du initiativtagande, resultatorienterad och har ett starkt eget driv. Du är trygg i att ta kontakt med nya kunder och motiveras av att skapa affärer genom ett långsiktigt och systematiskt säljarbete. Samtidigt har du en god förmåga att förstå kundernas verksamhet och omsätta deras behov till affärsmässiga lösningar som skapar värde för båda parter. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift, och innehar B-körkort.
Varför Schmitz Cargobull?
Att arbeta på Schmitz Cargobull innebär att du är med och formar framtidens transportlösningar med fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet. Vi strävar kontinuerligt efter att minska miljöpåverkan genom att utveckla och sälja produkter som är både moderna och hållbara. Hos oss får du möjligheten att kombinera affärsutveckling med ett tydligt hållbarhetsfokus och bli en del av ett företag som aktivt investerar i framtidens transportlösningar.
Du erbjuds en självständig och affärsnära roll där du får stort ansvar, möjlighet att påverka dina resultat och arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en marknadsledande organisation.
Om Schmitz Cargobull
Schmitz Cargobullsläpvagnar och trailers för godstransport. Med en årlig produktion på cirka 60 000 släpvagnar och omkring 6 500 medarbetare är Schmitz Cargobull AG Europas ledande tillverkare av släpvagnar, trailers och lastbilspåbyggnader för temperaturkontrollerade transporter, styckegods och bulkvaror.
Företaget grundades 1892 i Tyskland och har sedan dess utvecklats till en av världens ledande tillverkare inom branschen med en stark internationell närvaro. Läs gärna mer om oss på https://www.cargobull.com/se.
Är du intresserad?
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV alternativt ange din LinkedIn-profil. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. I denna rekrytering samarbetar Schmitz Cargobull med Roi Rekrytering. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lukas Drelich på lukas.drelich@roirekrytering.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Trintegatan 11 (visa karta
)
253 68 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Schmitz Cargobull Kontakt
Lukas Drelich lukas.drelich@roirekrytering.se 0732330850 Jobbnummer
10003995