Account manager till Sabina Ai
Sabina Ai AB / Säljarjobb / Botkyrka
2025-09-25
Vill du ha ett jobb där du själv kan påverka din lön, utvecklas i ett professionellt team och bygga erfarenhet som öppnar dörrar för framtiden? Då är detta rollen för dig.
Vi söker nu drivna säljare som vill arbeta med telefonförsäljning av våra innovativa rekryteringstjänster till företagskunder (B2B).Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som säljare hos oss kommer du att kontakta företagskunder, presentera våra lösningar på ett övertygande sätt och driva hela försäljningsprocessen från första samtal till avslut. Du arbetar mot tydliga mål och motiveras av att se resultatet av ditt arbete direkt. Du är en viktig del av teamet och bidrar med energi, idéer och laganda.
Vem är du
Du har ett naturligt driv och en vinnarskalle som gör att du inte ger upp vid motgångar. Du är social, gillar att prata i telefon och kan snabbt bygga förtroende. Erfarenhet av försäljning är meriterande men inte ett krav. Det viktigaste är din vilja att lyckas och utvecklas.
Vi erbjuder
Provisionsbaserad lön utan tak.
Tjänster som är moderna, efterfrågade och enkla att sälja in.
Stöd, coachning och utbildning så att du utvecklas i rollen.
En stark teamkänsla där vi peppar och firar framgångar tillsammans.
Karriärmöjligheter för dig som vill växa, till exempel som teamleader.
Varför välja oss
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du får en chans att bygga en framtid inom försäljning och tjäna bra pengar under tiden. Vi tror på att belöna hårt arbete och ge dig rätt verktyg för att lyckas.
Intresserad
Skicka in din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: info@sabinaai.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sabina Ai AB
(org.nr 559420-6970)
Fågelviksvägen 9 (visa karta
)
Jobbnummer
9527136