Account Manager till SaaS-företag i Helsingborg
2026-02-06
ViPo Säkerhetstjänster fortsätter att expandera och nu söker vi en hungrig, driven och relationsskapande Account Manager som vill vara med och göra skillnad. Här får du arbeta med en modern SaaS-lösning som verkligen betyder något för våra kunder, och samtidigt utvecklas i en miljö där energi, teamkänsla och prestation går hand i hand.
Vi vågar påstå att vi jobbar på Helsingborgs bästa arbetsplats med bästa läget, härligaste kulturen och en atmosfär som gör att man trivs från dag ett!
Om ViPo Säkerhetstjänster
ViPo Säkerhetstjänster hjälper företag fatta tryggare beslut genom snabba varningar om viktiga förändringar i bolag de gör affärer med både mot kreditrisker och bedrägerier.
Vi erbjuder en SaaS-plattform för modern bolagsbevakning som gör det enkelt för företag att agera i tid och undvika onödiga risker. Genom att bevaka kunder, leverantörer och det egna bolaget i realtid får våra användare omedelbara larm via sms och e-post när något viktigt händer, som betalningsanmärkningar, ägarbyten eller tecken på bolagskapning.
Kärnan i vårt erbjudande handlar inte om misstro, utan om kontroll.
Hos oss hittar du en företagskultur där engagemang, service och kvalitet är självklara och där du som Account Manager får utrymme att påverka, bygga relationer och göra resultat. Vi tror på långsiktighet, höga ambitioner och att alltid leverera det lilla extra.
Din roll - där potential möter möjligheter
Som Account Manager hos oss driver du uppsökande B2B-försäljning och är en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt.
Bygger starka och långsiktiga kundrelationer Kontaktar, presenterar, argumenterar och stänger affärer Arbetar med vår SaaS-plattform och hjälper kunder förstå dess värde Planerar ditt eget arbete och tar fullt ägarskap över din framgång
Du får en vardag fylld av energi, frihet och möjligheten att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Vi söker dig som är redo att prestera
Erfarenhet & kompetens
Van vid cold calling och trivs i dialogen Erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning Har arbetat med CRM och förstår vikten av struktur Trygg i kundmöten och älskar att skapa nya kontakter Lätt att skapa förtroende och sätta dig in i kundens behov Trivs med en belöningsmodell där insatsen lönar sig
Egenskaper som tar dig långt hos oss
Du älskar försäljning och drivs av resultat Självgående, målmedveten och triggas av att överträffa förväntningar Tävlingsinriktad - du gillar att vinna Lyhörd, social och stark på att bygga relationer Lösningsorienterad och prestigelös Trygg i att presentera och argumentera - både via telefon och fysiskt
Vi erbjuder - här börjar din resa
En arbetsplats med energi, glädje och högt tempo Fast lön + provision, du bestämmer själv hur högt du vill sikta En kraftfull SaaS-produktportfölj inom en snabbt växande bransch Stöd, utbildning och rätt verktyg för att lyckas Fantastiska kollegor och en kultur där man lyfter varandra En inspirerande arbetsmiljö på Helsingborgs bästa kontor
Skicka in din ansökan redan idag, vi intervjuar löpande!
Vid frågor om rollen eller processen, kontakta:
Filip Morfiadakis/ Neway Executive Search
0707 579 110
