Account Manager till Malmö - 30.000 SEK i grundlön
Our Stars AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-01-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Our Stars AB i Malmö
, Karlshamn
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med modern och strukturerad B2B-försäljning i ett bolag som kombinerar stabilitet, utveckling och tydliga resultat? StjärnaFyrkant Malmö är en etablerad leverantör av helhetslösningar inom telefoni, IT och fordonslösningar för företag. Nu söker vi fler erfarna säljare som vill vara med och driva vår fortsatta tillväxt.
Hos oss erbjuds du en professionell säljmiljö med dagligen bokade möten från vårt interna bokningsteam. Vi tror på långsiktiga samarbeten, kvalitet i affären och tydliga processer, för både kunder och medarbetare.
Vi erbjuder
Fast lön om 30 000 kr - en trygg och stabil grund
Attraktiv provisionsmodell utan tak - tydlig koppling mellan prestation och ersättning
Dagligen bokade möten - ett internt bokningsteam som säkerställer ett kontinuerligt inflöde
Försäljning inom tre starka affärsområden: telefoni, IT och fordonslösningar
En långsiktig arbetsgivare med struktur, tydliga mål och professionellt stöd
Om rollen
I rollen som B2B-säljare ansvarar du för hela säljprocessen från första dialog till avslutad affär. Du arbetar med lösningar som hjälper företag att effektivisera sin kommunikation, IT-miljö och fordonsflotta. Arbetet sker i nära samarbete med mötesbokare och säljkollegor i en resultatorienterad men professionell miljö.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Försäljningsmöten via telefon, digitalt och fysiskt med nya och befintliga kunder
Proaktiv nykundsbearbetning och långsiktigt relationsbyggande
Affärsutveckling inom flera tekniska och kommersiella områden
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning via telefon, gärna inom B2B
Alternativt har stark B2C-erfarenhet och är redo att ta steget in i B2B-försäljning
Är strukturerad, affärsdriven och van vid att arbeta mot tydliga mål
Trivs i ett långsiktigt sammanhang där du kan utvecklas och växa över tid
Varför StjärnaFyrkant Malmö?
Vi är en etablerad aktör som erbjuder företag en komplett lösning genom att samla telefoni, IT och fordonslösningar under samma tak. Det skapar tydligt kundvärde och goda förutsättningar för framgångsrik försäljning.
Hos oss får du rätt verktyg, tydliga processer och ett engagerat team som stöttar dig i varje steg. Vi satsar på våra säljare för vi vet att framgång skapas tillsammans.
Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen till StjärnaFyrkant Malmö Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Our Stars AB
(org.nr 559155-0289), https://stjarnafyrkant.se/stjarnafyrkant-malmo/ Arbetsplats
StjärnaFyrkant Kontakt
Daniel Holmström daniel.holmstrom@stjarnafyrkant.se Jobbnummer
9690778