Account Manager till framåtriktade TNG, Stockholm
TNG Group AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Som Account Manager på TNG i Stockholm hittar du affärsmöjligheter, stärker kundrelationer och driver försäljning.
Har du en stark drivkraft och ett affärssinne för att bygga och utveckla kundrelationer? Som Account Manager på TNG region nordost, med placering i Stockholm, blir du en central del av vårt arbete med datadrivna och innovativa rekryterings- och konsultlösningar. Du får chansen att identifiera affärsmöjligheter, skapa värdefulla kundkontakter och leda försäljningsprocessen. Med stöd av ett engagerat team har du friheten och verktygen att bygga långsiktiga relationer och skapa verklig affärsnytta. Är du redo att ta nästa steg?
Ditt anställningserbjudande
Hos oss på TNG erbjuds du en utvecklande roll där du får driva försäljningsprocesser från start och vara en del av ett engagerat och stöttande team. Du kommer till en arbetsplats som främjar innovation och utveckling och där samarbete är nyckeln till framgång. Hos oss får du utvecklas professionellt samtidigt som vi värdesätter balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuder konkurrenskraftiga provisionsvillkor, friskvårdsbidrag samt förmånliga personalrabatter.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för både nykundsbearbetning och befintliga kunder inom tjänstemannaområdet. I rollen ingår att hantera hela försäljningscykeln, från prospektering till att överlämna varma leads till rekryteringskonsulter eller konsultchefer. Vidare kommer du i din roll som säljare att:
• Identifiera och etablera nya affärsmöjligheter genom prospektering och kalla samtal.
• Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer genom att förstå kundernas behov och erbjuda lösningar som tillför värde.
• Genomföra kundmöten och säljpresentationer, både fysiskt och digitalt.
• Arbeta med idéförsäljning och skräddarsy lönsamma lösningar efter kundens behov
• Arbeta mot tydliga försäljningsmål och KPI:er.
• Samarbeta med interna kundteam för att säkerställa att kundernas förväntningar uppfylls.
Värt att veta
Du kommer ingå i region nordost och kommer rapportera till försäljningschefen med streckad linje till regionchefen. Region nordost sträcker sig från Nyköping till Umeå och din placering kommer vara på huvudkontoret i Solna men dagsresor kan förekomma i hela distriktet. Vi tillhandahåller konsult och rekryteringstjänster inom tjänstemannaområdet varav ett starkt ben är teknik och ingenjörssidan. På Solnakontoret sitter VD, HR, KAM, delar av marknadsavdelningen samt rekryterare och konsultchefer för bolagen TNG och Ada digital. Totalt är vi ett 40-tal medarbetare. Då du utför många kundbesök varje vecka har du friheten att planera dina arbetsdagar själv för att optimera restid och affärsnytta.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande, dokumenterad erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning i konsult och rekryteringsbranschen och förmåga att nå högt ställda mål. Du har ett starkt driv att på ett engagerat och ansvarsfullt sätt hjälpa kunder att utveckla sina affärer och skapa mervärde. För att lyckas i rollen behöver du vara van vid ett konsultativt arbetssätt där du både etablerar och fördjupar relationer med kunder. Du är målinriktad, resultatorienterad och har förmågan att tänka strategiskt samt komma med kreativa lösningar för TNGs kunder. Ett genuint intresse för kund och för försäljning ser vi som en självklarhet - det är just det som kommer göra att du trivs och utvecklas i denna roll. För att lyckas i rollen tror vi att du är van att arbeta strukturerat i CRM system och har god digital mognad samt är bekväm med att använda AI-hjälpmedel. Vidare kommunicerar du väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Regionchef TNG Nordost
Annika Jepsson annika.jepsson@tng.se 0767225062 Jobbnummer
9461848