Account Manager till Europress
2025-12-24
Du har varit med ett tag, eller hur? Då vet du precis som vi att bra affärer inte alltid stressas fram - men också när det är rätt läge att agera snabbt.
Du trivs med relationsbyggande försäljning där förtroende och struktur är avgörande, samtidigt som du inte tvekar inför snabba avslut när affären kräver det. Du vet att komplex försäljning ofta är långsiktig, men att tempo och affärsdriv är minst lika viktiga delar av vardagen.
På Europress söker vi nu en Account Manager till Norra Sverige som vill arbeta både kortsiktigt & långsiktigt, rådgivande och affärskritiskt - i ett bolag där innovation och hållbarhet är en del av vår vardag.
Kort om Europress
Europress är marknadsledande i Nordeuropa inom avfallskomprimatorer och balpressar. Med över 50 års erfarenhet, egen utveckling och tillverkning samt branschens mest avancerade digitala plattform - Europress SMART - driver vi utvecklingen mot en mer hållbar och cirkulär framtid.
Rollen - rådgivande, affärsnära och långsiktig
Som Account Manager hos oss ansvarar du för hela affären och agerar som en strategisk partner mot kund. Du kommer att ha en rörlig roll med kundbesök inom ditt säljdistrikt, ibland med övernattning. Vi tror på frihet under ansvar och erbjuder därför goda möjligheter att planera ditt arbete själv och kombinera resor med distansarbete.
Ditt uppdrag:
Utveckla och fördjupa långsiktiga kundrelationer.
Identifiera och driva nya affärsmöjligheter över distrikt norr.
Helhetsansvar från start till mål.
Ansvara för offerter, avtal, affärskalkyler och projektledning.
Arbeta med längre säljcykler och flera beslutsfattare.
På Europress värdesätter vi både eftertanke och tempo lika högt, med kvalitet i varje affär.
Som säljare hos kan du förvänta dig
Stort mandat, frihet under ansvar och hög grad av tillit.
Ett distrikt med betydande tillväxtpotential.
Kombination av teknik, hållbarhet och affärsutveckling.
En arbetsgivare som satsar på dig som medarbetare.
Tjänstebil och konkurrenskraftiga villkor.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av långsiktig B2B-försäljning.
Tidigare ansvarat för egen budget och måluppföljning.
Är strukturerad och trivs i en roll med stort eget ansvar.
Extra glada blir vi om du idag arbetar inom återvinning, industri eller liknande område.
