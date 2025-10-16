Account Manager till ett bolag i framkant inom programmatic advertising
2025-10-16
Account Manager - Programmatic & Data Driven Marketing
Talent & Partner AB söker en affärsdriven Account Manager till ett bolag i framkant inom programmatic advertising och datadriven marknadsföring.
Om rollen
Du kommer att ansvara för att driva kunddialogen och hjälpa varumärken att använda data för att maximera sin digitala räckvidd. Rollen kräver en kombination av affärsmannaskap och förståelse för teknik.

Dina arbetsuppgifter
Förvalta och utveckla kundportföljen inom digital annonsering.
Skapa och presentera strategiska medieplaner.
Samarbeta med tekniska team för att optimera kundernas kampanjer.
Aktivt prospektera nya kunder och bygga långsiktiga partnerskap.

Erfarenheter
2-4 års erfarenhet av programmatic, adtech eller digital försäljning.
Förmåga att förstå RTB, DSP, SSP och ad-exchange-miljöer.
Analytisk, affärsdriven och konsultativ.
Vi erbjuder
En framtidssäker bransch i tillväxt.
Kompetenta kollegor och kontinuerlig utbildning.
Konkurrenskraftig ersättning och tydlig karriärplan.

Så ansöker du
Ansök via work@talentpartner.se
vi intervjuar löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
