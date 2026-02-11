Account Manager till Bonnier News i Värnamo
2026-02-11
Ser du det som en fantastisk möjlighet att få arbeta i en föränderlig miljö hos Sveriges ledande mediehus med varumärken som Expressen, Dagens Nyheter, Dagens industri mfl. Har du erfarenhet av försäljning och långsiktiga kundrelationer och har en stark drivkraft för att leverera affärer? Då ska du söka tjänsten som Account Manager hos oss.
Om ossBonnier News Sales strävar efter att vara marknadens mest attraktiva affärspartner. Hos oss kommer du att få arbeta i en engagerad miljö och lära dig att skapa och sälja nytänkande koncept och innovativa annonslösningar för några av mediesveriges mest välkända varumärken som till exempel Expressen och Dagens Industri. Vi tror på att växa tillsammans - som kollegor, partners och individer. Här uppmuntras egna initiativ, ansvarstagande och en öppen dialog. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö där olika perspektiv tas tillvara och där alla får möjlighet att utvecklas och bidra till vår gemensamma framgång.
Om rollenI rollen som Account Manager ansvarar du för hela säljprocessen. Du drivs av att utveckla dina kunder och att klara dina finansiella mål. Du kommer i första hand att bearbeta befintliga kunder samt arbeta med uppsökande försäljning mot företag, från prospektering, mötesbokning till fysiskt möte och kontraktering. Samtidigt som du har ett stort eget ansvar, är du en del av ett team där vi hjälper och stöttar varandra. Vi tror på att dela kunskap, fira framgångar tillsammans och lösa utmaningar gemensamt.
Dina främsta arbetsuppgifterna är
- Bedriva försäljning mot specificerade säljmål.
- Utveckla Bonniers News affär i samtliga kanaler, med fokus på digitalt.
- Medverka och driva marknadsaktiviteter.
- Bygga långsiktiga kundrelationer med befintliga kunder.
- Prospektera samt bearbeta potentiella affärsmöjligheter och hitta nya kunder.
- Självständigt planera, boka och genomföra egna kundmöten i främst GGVV-kommunerna, Höglandet och delar av Kronoberg.
- Kontinuerligt arbeta i CRM-verktyg.
Vem är du?Du är en person med stark drivkraft och hög energi som är social, utåtriktad och gillar att knyta nya kontakter. Du uppskattar att tävla och drivs av högt ställda mål samtidigt som du tar initiativ och trivs i en miljö med högt tempo och stort fokus på försäljning. Du har ett digitalt fokus och ett stort intresse för allt som rör det digitala.Publiceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
- Du är van vid att ansvara för tidsplaner, budgetar samt leda avstämningar med kunder.
- Vi ser gärna att du har goda relationer med näringslivet.
- Minst 3-års erfarenhet från B2B försäljning eller liknande roll med goda resultat.
- Du har vana av att arbeta strukturerat och självständigt i hela säljprocessen utifrån givna ramar och regler samt med eget budgetansvar.
- Du har god kännedom inom planering och implementering av marknadsplaner/marknadsstrategier
- Du är bekväm i att ha möten med kund samt även stå i centrum vid event.
- Du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning som börjar med en 6 månaders provanställning.
Du kommer att tillhöra Bonnier News Sales Värnamo/Höglandet. Du rapporterar till Hans Thomson, Sales Manager och tillsammans sitter vi i nyrenoverade fräscha lokaler i Värnamo, möjlighet finns även att utgå från en annan ort i regionen. Hos Bonnier News får tillgång till förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr, rabatter, fri prenumeration på våra nyheter och extra ersättning vid föräldraledighet. Vi erbjuder även en bra pensionslösning inom ITP enligt vårt kollektivavtal.För att få reda på mer om vår rekryteringsprocess, klicka här!
Som Nordens största medieföretag, med verksamhet i 13 länder, hjälper vi medborgare och organisationer att fungera i ett demokratiskt samhälle. Våra journalister rapporterar, granskar och berättar om vår tids frågor. Vi inspirerar och skapar affärer genom möten, produkter och tjänster. Alla vi som jobbar här, från journalisten i norr till techutvecklaren i söder, bidrar med olika perspektiv för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och föra det fria ordet framåt. Tillsammans.
Med varumärken som Dagens Nyheter, Expressen och Dagens industri når vi miljoner läsare och användare varje dag. Genom Bonnier News Locals många titlar har vi även ett stort lokalt engagemang över hela landet - från Sydsvenskan i Skåne till Östersunds-Posten i Jämtland. Förutom detta ger vi också ut branschspecifika tidningar såsom Dagens Media, Resumé, Dagens medicin och Fastighetsnytt, och även en rad livsstilsmagasin som Damernas Värld, Sköna Hem, Teknikens Värld och Allt om Mat.
Vi har också en betydande logistik och distributionsverksamhet som vi samlar inom ramen för Bonway. Under 2024 kommer vi att nå närmare en tredjedel av alla hushåll i Sverige.
Genom att ständigt driva den digitala utvecklingen framåt når vi hela tiden längre - som medarbetare hos oss kan du påverka riktningen. Vi strävar efter att hitta talangfulla medarbetare som vidgar våra perspektiv och hjälper oss att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Vi hoppas att även du vill bidra till detta! Ersättning
