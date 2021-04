Account Manager Stockholm! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Nu söker vi fler säljare, Account Managers i Stockholm!Är du en person som ständigt pushar dig själv att nå längre, så länge du vet att det lönar sig? Lockas du av att sätta ramarna för din arbetsdag och dina resultat?2021-04-05Att jobba med försäljning hos oss innebär i korthet att du identifierar eventuella behov hos nya och befintliga företagskunder samt ansvarar för att sälja in våra tjänster inom marknadsföring. För varje affär du tar hem hjälper du företag att växa och se till den bästa lösningen.Att vara Account Manager hos oss så jobbar du efter tydliga mål för att utvecklas inom din försäljning och nå goda resultat. Hela tiden med stöd och riktlinjer ifrån oss ledare och inte minst kollegor.Som Account Manager hos oss bygger och utvecklar du dina egna kundrelationer. Inledningsvis handlar det mycket om prospektering och hög aktivitet, därefter fördjupade relationer och mer komplexa affärer.En vanlig dag för dig som Account Manager innebär att söka upp och kontakta nya företag och personer via telefon och mejl.Vi söker digDet är främst din potential och dina personliga egenskaper som avgör om du kommer lyckas och trivas i rollen som Account Manager. Närmare bestämt söker vi dig som:Är orädd och vågar utmana dig själv.Är målfokuserad och är beredd att kämpa för att komma dit du vill.Har en god affärsförståelse och vilja att etablera goda kundrelationer.Är bra på att lyssna och förstå andra människor.Är bra på att ge och ta emot feedback.Har goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.