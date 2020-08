Account Manager sökes till BRF-teamet på teknikföretaget Bredban - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Säljarjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Malmö2020-08-24Drivs du av långsiktiga kundrelationer och försäljning? Är du social, tålmodig, affärsmässig och gillar att ta ett stort ansvar? Vill du arbeta i ett litet team på ett stort företag? Då har vi tjänsten för dig!Som Account Manager i Bredband2s BRF-team kommer du att jobba med hela försäljningsprocessen med inriktning mot bostadsrättsföreningar. Säljprocesserna mot en bostadsrättsförening är oftast långa vilket ställer stora krav på att du har hög arbetsmoral och tålamod för långa processer och bearbetning av kunder. I rollen som Account Manager tror vi även att du brinner för att utbilda och coacha dina kunder genom Bredband2s produkter och tjänster. Försäljningen sker vi telefon och dina arbetsuppgifter är bland annat:Prospektering och nykundsbearbetningAktivt arbeta med affärsmöjligheterRelationsbyggandeUtveckla och utbilda dina kunderBearbeta befintliga kunderBudgetansvarTill din hjälp har du Bredband2s egenutvecklade IT-system där du på ett strukturerat sätt kan följa dina leads under hela processen, från prospektering till kund. I denna roll kommer du att jobba självständigt i en utvecklande och utmanande miljö. Du kommer att jobba i ett sammansvetsat mindre team.2020-08-24Viktigt för tjänsten är att du älskar försäljning och din personlighet är därför det som väger tyngst. Vi ser gärna att du även har följande kvalifikationer:Du har tidigare erfarenhet av försäljningDu är affärsmässig och relationsskapandeDu är resultatorienteradDu drivs av det sociala spelet mellan människorDu har ett brinnande engagemang för försäljningDu ser möjligheter och lösningar i utmaningarDu är ansvarstagande och har tidigare gärna innehaft budgetansvarVi erbjuder dig:Chansen att jobba i en självständig, utvecklande och utmanande miljö där du besitter frihet under ansvar.Ett öppet kontorslandskap där fokus ligger på teamkänsla och arbetsglädje!Möjligheten att påverka din lön utefter ditt engagemang och driv.Att ingå i ett team där du kan bolla idéer, tankar och säljstrategierKick-Offs, Afterwork och andra roliga aktiviteter tillsammans med ditt team.Tjänsten är en rekrytering och du blir direktanställd hos Bredband2. StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen. Kontoret ligger centralt i malmö och arbetstiderna är kontorstider (i viss utsträckning kan andra arbetstider förekomma). Intervjuer sker löpande och tillsättning så snart som möjligt!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lön + rörlig lönSista dag att ansöka är 2020-09-04Studentconsulting Sweden AB (Publ)5331544