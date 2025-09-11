Account Manager med norsk lön till modernt företag på Östermalm
2025-09-11
WorkNorway arbetar med annonsering, rekrytering, bemanning och konsultering inom rekryteringsområdet. Vi arbetar mot både den norska och svenska marknaden och hjälper människor av hitta lediga jobb i de båda grannländerna. Kontoret har vi på Strandvägen på Östermalm där vi sitter i stora och fräscha lokaler.
Vi behöver nu förstärka vår personalstyrka med ytterligare en Account Manager för att täcka behovet från våra befintliga och nya kunder.Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Tjänsten går ut på att hjälpa företag i Norge och Sverige att finna duktig personal från främst Sverige. Du kommer att bevara gamla kundkontakter, bearbeta nya kunder samt ta hand om inkommande kunder. Du kommer hjälpa kunderna med annons-, rekrytering- och bemanningstjänster. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara att sälja in våra annonseringstjänster där telefon- och mailkommunikation är dina främsta arbetsuppgifter.
Den vi söker:
Vi söker dig som brinner för att göra ditt bästa. Du är socialt utåtriktad och kan föra dig väl i tal och skift. Vi ser inte bara på meriter från tidigare försäljning utan tittar även på goda referenser, bra betyg eller goda prestationer inom idrott.
För att passa in som Account Manager på Worknorway bör du:
• Tro på dig själv
• Ha en vilja att hela tiden utvecklas i din arbetsroll
• Ha ett stort inre driv
• Trivas med att arbeta i telefon
• Ha tidigare erfarenhet av försäljning/mötesbokning
Har du tidigare arbetat med employer branding, digitala produkter eller med försäljning inom sociala medier är detta mycket meriterande för tjänsten.
På WorkNorway är vi seriösa när vi arbetar, men försöker att hela tiden ha roligt tillsammans. Vi försöker att regelbundet hitta på aktiviteter både under och efter arbetstid. Det är viktigt att ha roligt på jobbet, helt enkelt.
Vi erbjuder en utmanande tjänst med förstklassig säljutbildning. Du kommer i din tjänst att ha ett nära samarbete med rekryterare och övrig administrativ personal. Tjänsten innebär möjlighet att i tidigt skede klättra inom företaget.
Ett par gånger om året reser vi runt i Norge och träffar kunder och gör massa roliga aktiviteter.
Vad vi erbjuder dig:
• Vi erbjuder möjligheten att avancera inom ett expansivt företag med stark affärsidé
• Vi erbjuder produkt- och säljutbildning kontinuerligt
• Goda kollegor i en positiv miljö med höga ambitioner
• Månadslön + provision utan tak
• Möjlighet att göra en karriär inom försäljning
• En förstklassig kontorsadress i Stockholm
• Pension, friskvårdsbidrag och träningsmöjligheter
Om du känner igen dig i beskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!
Vi behandlar ansökningarna löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: kim@wngroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001) Arbetsplats
Worknordic Group AB Jobbnummer
9503622