Account Manager med hisskompetens till Cibes Kalea Sverige
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2026-06-17
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Vill du växa i en innovativ miljö där teknik möter kundfokus? Hos Cibes Kalea Sverige blir du en del av ett globalt varumärke med stark lokal närvaro och stora möjligheter att påverka. Vi söker dig som trivs i en entreprenöriell roll, är relationsskapande och redo att växa med oss i Uppsala- och Stockholmsområdet.
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Cibes Kalea Sverige AB (CKS), en del av Cibes Lift Group, är en erkänd tillverkare av utrymmeseffektiva, modulära hissar och anses vara en av de främsta inom branschen globalt sett. Vår framgång är resultatet av svensk teknik av högsta kvalitet och enastående design. Våra produkter är skräddarsydda för både offentlig och privat sektor och genom åren har Cibes Lift Group sålt och installerat över 50 000 hissar, som används av miljoner människor världen över. Utöver att erbjuda skräddarsydda hisslösningar, tillhandahåller Cibes Kalea Sverige AB även ett attraktivt underhålls- och servicestöd, både vid nybyggnation och modernisering av hissar. En nyckelfaktor bakom vår framgång är vår väl etablerade tekniska support och effektiva hantering av reservdelar. Tillsammans strävar vi efter att uppnå högsta möjliga kundnöjdhet, från design och installation till driftsättning och underhåll.
Om rollen
Som Account Manager ansvarar du för att driva, planera och genomföra försäljningsaktiviteter. Du bygger och utvecklar långsiktiga kundrelationer, identifierar affärsmöjligheter och implementerar strategier för ökad försäljning och kundnöjdhet. Rollen innebär att analysera marknadstrender och konkurrenter samt erbjuda lösningar inom hiss segmentet - från plattformshissar till moderniseringar.
Dina ansvarsområden inkluderar att:
• Hålla dig uppdaterad om regelverk och standarder som påverkar vår affär.
• Utveckla och underhålla din produkt- och tekniska kompetens för att ge kunder bästa möjliga rådgivning.
• Identifiera förbättringsområden i säljnära processer och bidra till vårt kontinuerliga förbättringsarbete.
• Delta aktivt i dialoger och samarbeten inom Sälj- och Teknikteamet för att driva gemensam utveckling.
Rollen utgår från Uppsala, där vi har ett viktigt affärsområde som kräver kontinuerlig närvaro på kontoret och nära samarbete med kollegor. Samtidigt ansvarar du för att utveckla affärer i Stockholm, Uppsala och övriga Mälardalen, vilket innebär regelbundna resor i regionen.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna inom bygg- eller fastighetsbranschen.
• Har teknisk förståelse för hissar (plattformshissar, linhissar, hydraulhissar) och gärna erfarenhet av modernisering.
• Är resultatorienterad, energisk och en skicklig kommunikatör som trivs med att skapa och utveckla affärer.
• Har körkort och gillar att arbeta proaktivt med kundbesök och affärsutveckling.
Är du redo för en spännande utmaning och tror att du har vad som krävs för att lyckas i rollen som Account Manager hos oss? Då vill vi höra från dig!
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål - och har roligt på vägen.
Vi erbjuder:
• Ett starkt varumärke med svensk kvalitet och design i ryggen.
• Möjlighet att påverka och växa i en entreprenöriell miljö.
• Kompetensutveckling och stöd från ett engagerat team.
• Förmånsbil och en bonusmodell som belönar prestation på team- och regionnivå.
Så här ansöker du:
Skicka via systemet ditt CV och ett kort personligt brev där du beskriver relevant erfarenhet för rollen och vad som gör dig intresserad av tjänsten. Pga GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mejl.
Ansök snarast, men inte senare än 2026-07-09. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdagen.
I denna rekrytering samarbetar Cibes Kalea Sverige med Jefferson Wells. Du blir anställd av Cibes Kalea Sverige. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marjo Carlson; marjo.carlson@jeffersonwells.se
, 070-377 06 64 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Svederusgatan 3A (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cibes Kalea Sverige Kontakt
Contact
Marjo Carlson marjo.carlson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9969049