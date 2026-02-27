Account Manager med fokus på hotell till Textilia
Account Manager med fokus på hotell till Textilia
Brinner du för försäljning och att bygga starka kundrelationer? Motiveras du av att arbeta i ett företag där du verkligen gör skillnad? Vill du vara med i Textilias fortsatta etablering inom hotell på västkusten?
Då kan detta vara möjligheten för dig!
Om Textilia
Textilia grundades 1958 i Danmark och är idag marknadsledande inom sitt område. Företaget har en tydlig ambition att bli det även i Sverige och är på god väg. Textilia är innovativt, har starkt kundfokus och sätter hållbarhet i centrum. De erbjuder textilservicelösningar som hjälper kunder att skapa effektivitet, kvalitet och trivsel i sin verksamhet.
I den fortsatta satsningen söker de nu en driven, logisk och lösningsorienterad Account Manager med fokus på hotellsektorn.
Om rollen
Med bas i Göteborg, idag på kontoret i Utby, men med planerad flytt till ett nytt tvätteri i Kungälv under 2026 får du ett helhetsansvar för att driva försäljning och kundnöjdhet i ditt distrikt, som sträcker sig från Strömstad till Halmstad. Rollen innebär att du blir en viktig del av Textilias resa mot etableringen i Kungälv och utvecklingen av verksamheten där.
Ditt uppdrag blir att proaktivt utveckla nya och befintliga kundrelationer inom hotell och därigenom bidra till Textilias fortsatta tillväxt. Du leder hela säljprocessen, från första kontakt till uppföljning och tar fram behovsanpassade lösningar inom textilservice, konceptutveckling, tvätt och distribution. Du förhandlar avtal och säkerställer en hög och jämn servicenivå.
Rollen innebär nära samarbete med sälj- och serviceteam i både Sverige och Danmark. Resor inom regionen förekommer och tjänstebil ingår.
Vem är du?
Textilia söker dig som älskar mötet med kunden och brinner för att skapa värde hela vägen till gästupplevelsen. Du har sannolikt erfarenhet från hotell- eller restaurangbranschen och förstår då branschens behov och utmaningar. Har du inte erfarenhet, behöver du istället ha ett genuint intresse för området och ha byggt upp kunskap på egen hand.
Vi tror att du:
Har gedigen erfarenhet och god förståelse för HoReCa-branschens dynamik
Har stor erfarenhet av B2B-försäljning
Är driven, nyfiken och lösningsorienterad
Har ett naturligt affärssinne och förmågan att skapa långsiktiga relationer
Trivs med att arbeta självständigt men uppskattar att vara del av ett engagerat team
Besitter logisk slutledningsförmåga och processmedvetenhet
Textilia erbjuder
En självständig och varierande vardag i en miljardkoncern
Kompetenta kollegor och en kultur som präglas av ansvar, engagemang och samarbete
En platt organisation där idéer uppmuntras och du får stort inflytande
Möjligheter till personlig och professionell utveckling
Goda chanser till karriärväg inom företaget
Övrig information
Anställningsform: 12 månaders visstidsanställning med avsikt att övergå till tillsvidare (anställningsformen följer Textilias kollektivavtal)
Placeringsort: Göteborg
Fast lön + provision
Tjänstebil ingår och kollektivavtal tillämpas
Vill du vara med i Textilias satsning att bli marknadsledande i Sverige och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid?
I den här rekryteringen samarbetar Textilia med HEEX. Ansökningsprocessen sker löpande fram till sista ansökningsdag 31 mars 2026. Har du frågor om tjänsten kan du kontakta Henrik Nordh, henrik.nordh@heex.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
