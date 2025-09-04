Account Manager inom förnybar energi - Batterier & Solceller - Distans
PartnerFlow Group AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-04
Jobba som Account Manager inom förnybar energi hemifrån!
Vi söker dig som gillar att arbeta på distans / hemifrån och har god vana att arbeta med telefon, CRM, och presterar bra i digitala möten.
Vi söker endast dig som tidigare arbetat inom försäljning, från första kontakt, till bokat möte, utfört möte, offert och uppföljning. Allt strukturerat via CRM-system.
Om rollen:
Kontakta inkomna leads som visat intresse för batterilagring / solceller (inga kalla samtal)
Boka och genomföra digitala möten med kunder
Presentera skräddarsydda lösningar inom solceller och batterilagring
Följa upp och stänga affärer
Arbeta mot tydliga mål med hög provision per försäljning
Arbetstider: Grundläggande arbetstid är måndag till fredag kl. 09:00-18:00. Eftersom du själv ansvarar för att boka in dina möten med kunder kan vissa möten behöva läggas på kvällstid, när det passar kundens schema - men det är du som styr din kalender och beslutar om detta.
Omfattning: Endast heltid
Plats: Distansarbete (Hemifrån) - Vilket innebär att du måste kunna sitta ostört och ha all utrustning som behövs (Dator, hörlurar, god Internet uppkoppling).
Lön: Garantilön + Hög provision baserat på antal försäljningar
Fördelar med att arbeta hos oss
Garantilön + Hög provision utan tak
Möjlighet att växa inom bolaget och skapa en karriär inom försäljning
Kostnadsfri sälj-och produktutbildning
Grundkrav för att kunna jobba med oss:
Dator med god internetuppkoppling
Headset för att kunna prata ostört i telefon
Ergonomisk plats att sitta hemifrån där du inte störs av annat
Tala flytande Svenska
Du bör vara:
Erfaren i försäljning inom B2C
Ha ett professionellt och förtroendeingivande sätt
Målmedveten och tävlingsinriktad.
Trivas med att arbeta på distans/hemifrån
Ha lätt att bygga relationer
Rekryteringsprocess
Vår rekryteringsprocess är helt och hållet digital, vi kommer kontakta dig per mail med tid för intervju om du går vidare.
Intervjuer sker löpande. Vill du starta i gång din karriär omgående?
Tveka inte på att skicka en ansökan (CV) redan idag, och om du har de kvalitéer vi eftersöker kontaktar vi dig för en digital intervju på Teams.
Vid övriga frågor mejla till: rekrytering@partnerflow.sePubliceringsdatum2025-09-04Om företaget
PartnerFlow Group AB är ett svenskt företag med mångårig erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling och innehar flertalet uppdrag B2C & B2B. Hos oss arbetar drivna personer med ett stort intresse för försäljning och att skapa värde för våra kunder. Vi hjälper uppdragsgivare att affärsutveckla deras produkt och nå ut till nya kunder via mötesbokning, telemarketing och field-sales.https://www.partnerflow.se https://www.partnermeet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
