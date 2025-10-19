Account Manager bolag som levererar juridiska onlinetjänster
2025-10-19
Account Manager inom AI och onlinebaserade tjänster
Talent & Partner AB söker dig som vill bli Account Manager hos ett bolag som levererar juridiska och onlinebaserade tjänster.
Om rollen:
Som Account Manager ansvarar du för att utveckla nyckelkunder, identifiera nya affärsmöjligheter och skapa långsiktiga relationer. Du fungerar som en strategisk partner och hjälper kunder att maximera värdet av våra lösningar.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Ansvara för en egen portfölj av kunder med budget- och aktivitetsansvar.
Skapa och genomföra kundplaner och aktivitetsinitiativ.
Prospektera nya kunder och affärsmöjligheter.
Arbeta konsultativt och affärsmässigt med kunderna.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna tjänste- eller konceptförsäljning.
Är van vid att arbeta med C-level beslutsfattare.
Är självgående, strukturerad och relationsskapande.
Flytande svenska i tal och skrift, god datorvana.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på 100% med stor frihet under ansvar.
Möjlighet att påverka din egen roll och bidra till bolagets tillväxtresa.
Konkurrenskraftig lön med provision.
