Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster
2026-01-16
Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster på Cloudgruppen Malmö
Cloudgruppen är en etablerad aktör inom IT- och kommunikationslösningar för företag i Sverige, med fortsatt tillväxt och tydliga ambitioner framåt.
Varför Cloudgruppen?
Hos Cloudgruppen blir du en del av en säljorganisation med:
tydliga mål och etablerade arbetssätt
korta beslutsvägar och nära ledarskap
en kultur där prestation uppmärksammas och belönas
På vårt Malmö-kontor arbetar du tillsammans med erfarna kollegor inom försäljning, support och leverans. Här delar vi kunskap, stöttar varandra i affärer och har ett gemensamt fokus: att göra bra affärer - långsiktigt.
Om rollen
Som Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster ansvarar du för att utveckla och förvalta företagskunder som vill modernisera sin telefoni, växel och kommunikation.
Du driver affären från första kontakt till avslut och uppföljning, med stöd av färdiga processer, CRM och kollegor med lång erfarenhet inom området.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Prospektera och utveckla nya företagskunder (B2B)
Genomföra behovsanalys inom telefoni, växel och kommunikationslösningar
Presentera och paketera lösningar som skapar affärsnytta för kunden
Ta fram offerter, driva affärer till avslut och följa upp
Bygga långsiktiga kundrelationer och egen kundportfölj
Samarbeta med interna team för en helhetsleverans mot kund
Vem vi söker
Har du 1-2 års erfarenhet och rätt driv? Sök ändå - vi värderar person, ambition och potential högt.
Vi söker dig som vill ta nästa steg inom B2B-försäljning och som trivs i en roll där du får ägarskap över din affär, med rätt stöd runt dig.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av försäljning (gärna B2B eller tjänsteförsäljning)
Är van vid att arbeta mot mål och ta ansvar för din pipeline
Trivs i affärsdialoger via telefon, digitala möten och kundmöten
Gillar rådgivande försäljning och relationsbyggande
Talar och skriver flytande svenska
Meriterande:
Erfarenhet inom telekom, IT eller abonnemangsbaserade tjänster
Vana av CRM och strukturerat säljarbete
Det här erbjuder vi dig
Fast månadslön + attraktiv provisionsmodell utan tak
Tydlig onboarding och utbildning inom telekom, produkter och säljmetodik
Löpande coaching och stöd från erfarna chefer och kollegor
Möjlighet att påverka hur du bygger och utvecklar din affär
Goda utvecklingsmöjligheter inom Cloudgruppen
Säljtävlingar, kickoffs och sociala aktiviteter
Etablerade arbetssätt, färdiga verktyg och stöd i hela säljprocessen
Moderna lokaler och professionell arbetsmiljö i Malmö
Rekrytering sker löpande. Skicka in ditt CV och en kort motivering via Teamtailor där du berättar om din bakgrund och varför du vill arbeta som Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster på Cloudgruppen i Malmö.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Rollen kan tillsättas tidigare.
Frågor? Daniel Sigurd - daniel.sigurd@cloudgruppen.se
Detta är ett heltidsjobb.
Cloudgruppen Sverige AB
Carlsgatan 12A (visa karta
211 20 MALMÖ
Cloudgruppen Kontakt
