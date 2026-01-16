Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster

Cloudgruppen Sverige AB / Säljarjobb / Malmö
2026-01-16


Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster på Cloudgruppen Malmö
Cloudgruppen är en etablerad aktör inom IT- och kommunikationslösningar för företag i Sverige, med fortsatt tillväxt och tydliga ambitioner framåt.
Varför Cloudgruppen?
Hos Cloudgruppen blir du en del av en säljorganisation med:

tydliga mål och etablerade arbetssätt

korta beslutsvägar och nära ledarskap

en kultur där prestation uppmärksammas och belönas

På vårt Malmö-kontor arbetar du tillsammans med erfarna kollegor inom försäljning, support och leverans. Här delar vi kunskap, stöttar varandra i affärer och har ett gemensamt fokus: att göra bra affärer - långsiktigt.
Om rollen
Som Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster ansvarar du för att utveckla och förvalta företagskunder som vill modernisera sin telefoni, växel och kommunikation.
Du driver affären från första kontakt till avslut och uppföljning, med stöd av färdiga processer, CRM och kollegor med lång erfarenhet inom området.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:

Prospektera och utveckla nya företagskunder (B2B)

Genomföra behovsanalys inom telefoni, växel och kommunikationslösningar

Presentera och paketera lösningar som skapar affärsnytta för kunden

Ta fram offerter, driva affärer till avslut och följa upp

Bygga långsiktiga kundrelationer och egen kundportfölj

Samarbeta med interna team för en helhetsleverans mot kund

Vem vi söker
Har du 1-2 års erfarenhet och rätt driv? Sök ändå - vi värderar person, ambition och potential högt.
Vi söker dig som vill ta nästa steg inom B2B-försäljning och som trivs i en roll där du får ägarskap över din affär, med rätt stöd runt dig.
Vi tror att du:

Har erfarenhet av försäljning (gärna B2B eller tjänsteförsäljning)

Är van vid att arbeta mot mål och ta ansvar för din pipeline

Trivs i affärsdialoger via telefon, digitala möten och kundmöten

Gillar rådgivande försäljning och relationsbyggande

Talar och skriver flytande svenska

Meriterande:

Erfarenhet inom telekom, IT eller abonnemangsbaserade tjänster

Vana av CRM och strukturerat säljarbete

Det här erbjuder vi dig
Fast månadslön + attraktiv provisionsmodell utan tak

Tydlig onboarding och utbildning inom telekom, produkter och säljmetodik

Löpande coaching och stöd från erfarna chefer och kollegor

Möjlighet att påverka hur du bygger och utvecklar din affär

Goda utvecklingsmöjligheter inom Cloudgruppen

Säljtävlingar, kickoffs och sociala aktiviteter

Etablerade arbetssätt, färdiga verktyg och stöd i hela säljprocessen

Moderna lokaler och professionell arbetsmiljö i Malmö

Placeringsort: Malmö

Publiceringsdatum
2026-01-16

Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Skicka in ditt CV och en kort motivering via Teamtailor där du berättar om din bakgrund och varför du vill arbeta som Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster på Cloudgruppen i Malmö.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Rollen kan tillsättas tidigare.
Frågor? Daniel Sigurd - daniel.sigurd@cloudgruppen.se David Vass - david.vass@cloudgruppen.se

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cloudgruppen Sverige AB (org.nr 556583-9627), https://jobb.cloudgruppen.se
Carlsgatan 12A (visa karta)
211 20  MALMÖ

Arbetsplats
Cloudgruppen

Kontakt
Carl Hawunger
carl.hawunger@cloudgruppen.se
0766778700

