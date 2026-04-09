Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster

Cloudgruppen Sverige AB / Säljarjobb / Kalmar
2026-04-09


Visa alla säljarjobb i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cloudgruppen Sverige AB i Kalmar, Kristianstad, Halmstad, Lund, Helsingborg eller i hela Sverige

Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster till Cloudgruppen Kalmar
Cloudgruppen är en etablerad aktör inom IT- och kommunikationslösningar för företag i Sverige, med stark tillväxt och tydliga ambitioner framåt. Nu söker vi en driven Account Manager B2B till vårt kontor i Kalmar.
Varför Cloudgruppen?
Hos Cloudgruppen blir du en del av en säljorganisation med:

tydliga mål och väletablerade arbetssätt

korta beslutsvägar och nära ledarskap

en kultur där prestation uppmärksammas och belönas

På vårt kontor i Kalmar arbetar du tillsammans med engagerade kollegor inom försäljning, support och leverans. Här delar vi kunskap, stöttar varandra i affärer och arbetar mot ett gemensamt mål: att skapa riktigt bra affärer med långsiktigt värde.
Om rollen
Som Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster ansvarar du för att utveckla och förvalta företagskunder som vill modernisera sin telefoni, växel och kommunikation.
Du driver affären från första kontakt till avslut och uppföljning, med stöd av tydliga processer, CRM-system och kollegor med gedigen erfarenhet inom området.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
prospektera och utveckla nya företagskunder inom B2B

genomföra behovsanalyser inom telefoni, växel och kommunikationslösningar

presentera och paketera lösningar som skapar affärsnytta för kunden

ta fram offerter, driva affärer till avslut och följa upp

bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla en egen kundportfölj

samarbeta med interna team för att säkerställa en stark helhetsleverans

Vem vi söker
Har du 1-2 års erfarenhet och rätt driv? Sök ändå. Vi värderar personlighet, ambition och potential högt.
Vi söker dig som vill ta nästa steg inom B2B-försäljning och som trivs i en roll där du får ägarskap över din affär, samtidigt som du har rätt stöd omkring dig.
Vi tror att du:

har erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B eller tjänsteförsäljning

är van att arbeta mot mål och ta ansvar för din pipeline

trivs i affärsdialoger via telefon, digitala möten och kundmöten

gillar rådgivande försäljning och att bygga relationer

talar och skriver flytande svenska

Meriterande:
erfarenhet inom telekom, IT eller abonnemangsbaserade tjänster

vana av CRM och ett strukturerat säljarbete

Det här erbjuder vi dig
fast månadslön i kombination med en attraktiv provisionsmodell utan tak

tydlig onboarding och utbildning inom telekom, produkter och säljmetodik

löpande coaching och stöd från erfarna chefer och kollegor

möjlighet att påverka hur du bygger och utvecklar din affär

goda utvecklingsmöjligheter inom Cloudgruppen

säljtävlingar, kickoffs och sociala aktiviteter

etablerade arbetssätt, färdiga verktyg och stöd genom hela säljprocessen

moderna lokaler och professionell arbetsmiljö i Kalmar

Placeringsort: Kalmar

Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Skicka in ditt CV och en kort motivering via Teamtailor där du berättar om din bakgrund och varför du vill arbeta som Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster på Cloudgruppen i Kalmar.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Rollen kan tillsättas tidigare.
Frågor?
Benjamin Knezevic - benjamin.knezevic@cloudgruppen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7531094-1937548".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cloudgruppen Sverige AB (org.nr 556583-9627), https://jobb.cloudgruppen.se
Storgatan 17 (visa karta)
392 32  KALMAR

Arbetsplats
Cloudgruppen

Jobbnummer
9845351

Prenumerera på jobb från Cloudgruppen Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cloudgruppen Sverige AB: