Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster
Cloudgruppen Sverige AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster till Cloudgruppen Hyllie
Cloudgruppen är en etablerad aktör inom IT- och kommunikationslösningar för företag i Sverige, med stark tillväxt och tydliga ambitioner framåt. Nu söker vi en driven Account Manager B2B till vårt kontor i Hyllie.
Varför Cloudgruppen?
Hos Cloudgruppen blir du en del av en säljorganisation med:
tydliga mål och väletablerade arbetssätt
korta beslutsvägar och nära ledarskap
en kultur där prestation uppmärksammas och belönas
På vårt kontor i Hyllie arbetar du tillsammans med erfarna kollegor inom försäljning, support och leverans. Här delar vi kunskap, stöttar varandra i affärer och arbetar mot ett gemensamt mål: att skapa riktigt bra affärer med långsiktigt värde.
Om rollen
Som Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster ansvarar du för att utveckla och förvalta företagskunder som vill modernisera sin telefoni, växel och kommunikation.
Du driver affären från första kontakt till avslut och uppföljning, med stöd av tydliga processer, CRM-system och kollegor med gedigen erfarenhet inom området.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
prospektera och utveckla nya företagskunder inom B2B
genomföra behovsanalyser inom telefoni, växel och kommunikationslösningar
presentera och paketera lösningar som skapar affärsnytta för kunden
ta fram offerter, driva affärer till avslut och följa upp
bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla en egen kundportfölj
samarbeta med interna team för att säkerställa en stark helhetsleverans
Vem vi söker
Har du 1-2 års erfarenhet och rätt driv? Sök ändå. Vi värderar personlighet, ambition och potential högt.
Vi söker dig som vill ta nästa steg inom B2B-försäljning och som trivs i en roll där du får ägarskap över din affär, samtidigt som du har rätt stöd omkring dig.
Vi tror att du:
har erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B eller tjänsteförsäljning
är van att arbeta mot mål och ta ansvar för din pipeline
trivs i affärsdialoger via telefon, digitala möten och kundmöten
gillar rådgivande försäljning och att bygga relationer
talar och skriver flytande svenska
Meriterande:
erfarenhet inom telekom, IT eller abonnemangsbaserade tjänster
vana av CRM och ett strukturerat säljarbete
Det här erbjuder vi dig
fast månadslön i kombination med en attraktiv provisionsmodell utan tak
tydlig onboarding och utbildning inom telekom, produkter och säljmetodik
löpande coaching och stöd från erfarna chefer och kollegor
möjlighet att påverka hur du bygger och utvecklar din affär
goda utvecklingsmöjligheter inom Cloudgruppen
säljtävlingar, kickoffs och sociala aktiviteter
etablerade arbetssätt, färdiga verktyg och stöd genom hela säljprocessen
moderna lokaler och professionell arbetsmiljö i Hyllie
Rekrytering sker löpande. Skicka in ditt CV och en kort motivering via Teamtailor där du berättar om din bakgrund och varför du vill arbeta som Account Manager B2B - Telekom & Företagstjänster på Cloudgruppen i Hyllie.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
