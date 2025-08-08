Account Manager - Telefoniförsäljning B2B
Telefonförsäljare
Heltid 100 % provision utan tak. Sälj marknadens ledande operatörer
Är du en vass B2B-säljare med erfarenhet inom telefoni? Vill du ha friheten att påverka din egen inkomst utan inkomsttak? Vi söker nu drivna Account Managers som vill växa tillsammans med oss och sälja lösningar från några av Sveriges ledande operatörer.
Om rollen
Som Account Manager hos oss ansvarar du för att:
* Kontakta nya och befintliga företagskunder via telefon
* Skräddarsy lösningar inom telefoni och kommunikation
* Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
* Arbeta mot tydliga säljmål med full frihet att påverka din lön
Vi söker dig som:
* Har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning
* Är tävlingsinriktad, självgående och resultatorienterad
* Trivs i ett högt tempo och brinner för att göra affärer
Meriterande:
* Telefonvana eller erfarenhet av telefonförsäljning
* Arbetat med digitala och fysiska kundmöten
Vi erbjuder:
100 % provision utan tak - ju mer du säljer, desto mer tjänar du
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta större ansvar
Utbildning och coachning - vi ger dig full insyn i våra produkter och tjänster
Starkt varumärke - sälj marknadsledande operatörers lösningar
Teamkänsla och driv - arbeta i en motiverande och energisk miljö
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt vinnande team
Urval och intervjuprocess kommer att påbörjas omgående. Tveka inte att visa ditt intresse redan idag!
Vid frågor om rollen är du välkommen att kontakta försäljningschef Daniel på: daniel@sabinaai.com
Vi ser fram emot din ansökan!
