Account Manager - Med fokus på industri och farligt avfall
Remondis Sweden AB / Säljarjobb / Timrå
2025-10-06
Vårt fokus är att utveckla REMONDIS till Sveriges bästa företag inom återvinning. Därför söker vi en driven Account Manager med fokus på nykundsförsäljning, som kan driva vårt säljarbete med ett tydligt kundansvar. Du kommer att diskutera olika utvecklingsprojekt och bygga upp långsiktiga relationer med företag, hitta nya kundvärden och skapa en hållbar utveckling för våra kunder. Tjänsten kräver en hög närvaro ute på fältet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: * Nykundsbearbetning. Du kontaktar aktivt potentiella kunder och identifierar affärsmöjligheter * Analysera projekt och definiera förbättringar * Vara kundens expert kring återvinning/miljö * Budget och resultatansvar för dina kunder * Bygga upp relationer och göra affärer med nya kunder * Skriva värdeskapande offerter och avtal * Vara en resurs vid regionala upphandling
Hos oss är samarbete nyckeln till framgång. Vi värdesätter öppenhet, delaktighet, ansvar och hållbarhet, och vi söker någon som delar dessa värderingar. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och som alltid strävar efter att förbättra både dig själv och teamet. Du är också mycket duktig på att planera och strukturera dina arbetsdagar.
Krav för tjänsten: * Erfarenhet av försäljning * B-körkort * God datorvana * Mycket god kommunikation i svenska och engelska, i tal och skrift
Vidare ser det som en bonus om du har: * Erfarenhet av komplex tjänsteförsäljning * Erfarenhet inom återvinning eller processindustrin. * Eftergymnasial utbildning inom försäljning, eller motsvarande arbetserfarenheter
Vi söker dig som är framåt, hungrig och orädd. Du har en stark vilja att nå dina mål och är inte rädd för att ta initiativ. Med din erfarenhet av försäljning är du skicklig på att bygga och vårda långsiktiga relationer med kunder. Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende och samarbeta med olika intressenter.
Vi rekryterar löpande och annonsen kan därav komma att stängas ned innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Om REMONDIS:
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt. REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Ersättning
