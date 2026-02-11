Account Manager - Helhetslösningar inom mobiltelefoni och växeltjänster
Account Manager - jobba med helhetslösningar för företagskunder
Har du erfarenhet av försäljning och vill ta nästa steg i din karriär inom företagsaffärer?
Vi söker nu en driven och affärsfokuserad Account Manager som vill arbeta kommunikationslösningar för företag. Rollen innebär att du arbetar med abonnemang från samtliga operatörer samt moderna växellösningar - med fokus på att skapa långsiktiga samarbeten med större företagskunder och bygga starka affärer.
Om rollen
Som Account Manager hos Movere arbetar du med att hjälpa företag att optimera sina kommunikationslösningar genom skräddarsydda abonnemang och växeltjänster. Du ansvarar för hela affärsprocessen - från första kontakt till färdig affär och vidarekontakt med kund. Rollen innebär bland annat att:
Bygga och utveckla en egen kundportfölj med fokus på större företagskunder
Erbjuda mobilabonnemang från alla operatörer för att kunna skapa objektiva och konkurrenskraftiga lösningar
Sälja och implementera moderna växellösningar anpassade efter kundens verksamhet
Arbeta långsiktigt med kundrelationer och merförsäljning
Själv påverka din inkomst genom en mycket attraktiv provisionsmodell
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta med starka och efterfrågade tjänster inom mobiltelefoni och företagskommunikation
Tillgång till hela operatörsmarknaden - du kan alltid erbjuda kunden rätt lösning
Stora affärsmöjligheter med företagskunder och mycket goda förtjänstmöjligheter
Kontinuerlig coachning, utveckling och karriärmöjligheter inom bolaget
Ett engagerat team med stark gemenskap och högt tempo
• Ingen begränsning i provisionsmodell - din prestation styr din inkomst
Arbetstider
Måndag-torsdag: 09:15-17:45
Fredag: 09:15-16:00
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom telekom, B2B eller abonnemangsförsäljning
Talar och skriver flytande svenska
Är resultatorienterad, driven och har en stark affärsförståelse
Trivs med att arbeta mot tydliga mål och bygga långsiktiga kundrelationer
Vill utvecklas inom företagsförsäljning och arbeta med större affärer
Vill du arbeta i en roll där du bygger starka kundrelationer, gör stora affärer och har möjlighet att tjäna otroligt bra?
Skicka isåfall in din ansökan så hör vi av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: sandra@movere.se Omfattning
