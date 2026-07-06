Account Manager - Företagsförsäkring till Länsförsäkringar Stockholm
Level Recruitment AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Level Recruitment AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
LF Stockholm är ett lokalt och kundägt bolag som funnits i Stockholm sedan 1844. Vi hjälper våra kunder med allt som rör deras vardagsekonomi med koppling till försäkring, bank och pension och vi har även egen fastighetsförmedling. Vår vision är att bli stockholmarnas mest omtyckta företag och dit kommer vi genom att jobba tillsammans för att människors vardag ska fungera, för att skänka trygghet och för att livet ska flyta på.
Vi vill vara ett av de företag som framgångsrikt bygger sina affärer runt omställningen till ett hållbart samhälle. Vårt mål är att 2030 ha ett positivt avtryck på klimat, miljö och samhälle. Som finansiell aktör kan vi göra störst skillnad genom att agera hållbart när vi väljer leverantörer, när vi placerar pengar, när vi reglerar skador, när vi förebygger skador och när vi utformar vårt kunderbjudande. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här: https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/.
Vill du arbeta med företagsförsäkring i ett av Sveriges starkaste varumärken? Trivs du i en relationsdriven säljroll där du kombinerar nykundsbearbetning, rådgivning och affärsutveckling – och vill vara med och forma ett mer proaktivt och framtidsorienterat arbetssätt, med tydligt fokus på hög kundnöjdhet? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt bolag med en stark lokal förankring och en kultur som präglas av omtanke, professionalism och långsiktighet. Organisationen befinner sig i ett spännande utvecklingsskede där man rustar sig för framtiden genom att stärka strukturer, utveckla arbetssätt och fördjupa det affärsdriv som krävs för att möta kommande behov. Som Business Development Manager blir du en viktig del av denna resa – med möjlighet att påverka både kundrelationer, processer och det fortsatta affärsutvecklingsarbetet.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som Account Manager ansvarar du för att utveckla affären mot företag inom MSI-/SME‐segmentet i Stockholmsregionen. Rollen kombinerar proaktiv nykundsbearbetning med kvalificerad rådgivning, affärsanalys, långsiktig relationsbyggnad samt beståndsvård av befintliga kunder. Du arbetar strukturerat med prospektering, marknadsinsikter och pipelinehantering, och har ett tydligt ägarskap för att driva affärer från första kontakt till avslut och vidare utveckling.
Du blir en del av utesäljsorganisationen där du samarbetar med erfarna kollegor och interna specialister för att skapa värde för kunderna. Arbetet omfattar att analysera företagens risker och behov, ta fram relevanta försäkringslösningar och identifiera möjligheter till korsförsäljning över flera produktområden. Rollen innebär också att du är med och utvecklar arbetssätt, struktur och metodik i en organisation som successivt stärker sin proaktivitet och sitt affärsdrivande fokus.
Du arbetar nära funktioner såsom risk, skador, liv och bank, vilket ger dig goda möjligheter att erbjuda helhetslösningar och utveckla breda och strategiskt viktiga kundrelationer.
I rollens ansvar ingår det exempelvis:
Nykundsbearbetning och affärsutveckling: Arbeta proaktivt mot företag inom MSI-/SME-segmentet, identifiera affärsmöjligheter och bygga en stabil och strukturerad pipeline.
Rådgivande försäljning: Genomföra behovsanalyser och erbjuda relevanta lösningar inom företags-, fastighets-, motor- och sjukvårdsförsäkring.
Förhandling och affärsavslut: Driva offertarbete, dialog och avslut med olika typer av beslutsfattare och funktioner inom kundföretagen.
Utveckling av befintliga kunder: Bidra till merförsäljning, korsförsäljning och förbättrade försäkringsstrukturer inom kundstocken och säkerställa kundens upplevelse och nöjdhet!
Intern samverkan: Arbeta nära interna funktioner för att skapa helhetslösningar och säkerställa kvalitet genom hela kundresan.
Förbättringsarbete: Delta aktivt i utvecklingen av processer, metoder och säljflöden i en organisation som stärker sitt proaktiva arbetssätt.
• och mycket mer.
Tjänsten är på heltid, med placering i Stockholm och en hybrid arbetsform där du kombinerar kontorsarbete med kundmöten i regionen.
Är det här du?
För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du har flera års erfarenhet av företagsförsäkring och proaktiv B2B‐försäljning. Du är trygg i att driva dialoger med olika typer av stakeholders – exempelvis ledningsfunktioner, ekonomi, operativa roller eller specialistfunktioner – och du har förmågan att anpassa din rådgivning till olika branscher och bolagsstrukturer. Du har en god förståelse för hur verksamhetsrisker, affärslogik och ekonomi hänger ihop, och du kan omsätta det till relevanta försäkringslösningar som skapar trygghet, effektivitet och värde för kunden.
Som person är du affärsmässig, analytisk och konsultativ. Du tycker om att förstå kundens verksamhet på djupet, bygga förtroende över tid och driva affärer som är både professionella och långsiktigt hållbara. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för din planering och har en naturlig förmåga att skapa ordning och framdrift i ditt arbete.
Du trivs i en organisation som utvecklar sina arbetssätt och där det finns utrymme att bidra, påverka och vara en aktiv del i att bygga något långsiktigt och kvalitativt. Du har lätt att samarbeta och uppskattar en kultur där man kombinerar professionalism med värme och omtanke.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift och har körkort B.
Om Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt bolag som verkar i Stockholmsregionen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom sakförsäkring, motor, liv, bank och finans, och har ett starkt fokus på långsiktighet, kvalitet och nära kundrelationer. Med över 400 medarbetare arbetar man för att skapa trygghet och stabilitet för regionens företag och privatpersoner. Länsförsäkringar Stockholm är inne i en positiv utvecklingsresa där struktur, proaktivitet och modernisering av arbetssätt står i centrum – samtidigt som man värnar de värderingar som alltid präglat bolaget.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar Länsförsäkringar Stockholm med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Stina Koskijev, Rekryteringskonsult, på 08‐120 50 421 eller via e‐post: stina.koskijev@levelrecruitment.se
(mailto:stina.koskijev@levelrecruitment.se
). Observera att vi inte tar emot ansökningar via e‐post.
Urval sker löpande.
Vi vill informera dig om att rekryteringsprocessen har ett sommaruppehåll och återuppta Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Level Recruitment AB
(org.nr 556766-4312), https://www.lansforsakringar.se/stockholm/foretag/
102 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsförsäkringar Stockholm Kontakt
Rekryteringskonsult
Stina Koskijev stina.koskijev@levelrecruitment.se +460735588921 Jobbnummer
9994276