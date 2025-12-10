Accorta AB söker underleverantörer för tjänsten Rusta och Matcha

Accorta AB / Organisationsutvecklarjobb / Västerås
2025-12-10


Visa alla organisationsutvecklarjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Accorta AB i Västerås

Accorta AB söker nu engagerade och kvalitetsmedvetna underleverantörer för att tillsammans leverera tjänsten Rusta och Matcha i flera regioner över hela Sverige.
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och arbetar för att stödja arbetssökande att snabbt komma ut i arbete eller utbildning.
Vi söker företag som:
Har erfarenhet av arbetsmarknadstjänster, matchning eller coachning.
Har god lokalkännedom och ett etablerat arbetsgivarnätverk.
Arbetar professionellt, resultatinriktat och strukturerat.
Uppfyller Arbetsförmedlingens krav för att verka som underleverantör.
Kan ta emot deltagare och leverera tjänsten med hög kvalitet.

Publiceringsdatum
2025-12-10

Kvalifikationer
Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system).

Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.

Alternativ 2
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet:
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och grupp-psykologi.
• Karriärvägledning.

Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.

Vi erbjuder:
Långsiktigt och seriöst samarbete.
Tydliga rutiner, stöd och uppföljning.
En möjlighet att utvecklas tillsammans med en stabil och växande aktör.
Flexibelt uppdrag där ni kan arbeta inom er region eller flera områden i landet.

Om uppdraget:
Som underleverantör ansvarar du för delar av genomförandet av tjänsten Rusta och Matcha enligt Arbetsförmedlingens krav. Uppdraget innebär bland annat:
Individuell coachning och vägledning

Matchning mot arbetsgivare

Stöd till utbildning och kompetensutveckling

Löpande dokumentation och uppföljning

Ansökan
Skicka följande till oss:
Presentation av ditt företag

Erfarenhet och kompetens inom området

Vilket geografiskt område ni kan täcka

Kontaktuppgifter

E-post:info@accorta.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: info@accorta.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Accorta AB (org.nr 559459-5166)
Kopparbergsvägen 45 (visa karta)
722 19  VÄSTERÅS

Jobbnummer
9636983

Prenumerera på jobb från Accorta AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Accorta AB: