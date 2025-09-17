AcadeMedia Vägledning söker studie- och yrkesvägledare på deltid i Stockhol
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
AcadeMedia Vägledning söker studie- och yrkesvägledare på deltid i Stockholm
Det här blir du en del av:
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? På AcadeMedia arbetar vi varje dag med att hjälpa människor att växa - genom hela utbildningskedjan. Nu söker vi en examinerad studie- och yrkesvägledare som vill bli en del av vår härliga enhet och arbeta deltid i Stockholm. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora - ta chansen att växa tillsammans med oss!
Det här erbjuder vi:
Du anställs centralt i koncernens vägledningsfunktion, AcadeMedia Vägledning. I denna roll arbetar du både fysiskt på en av våra gymnasieskolor i Stockholm samt digitalt med vägledning till en extern utbildningsanordnare som vi samarbetar med.
Hos oss på AcadeMedia Vägledning blir du en del av en sammansvetsad syv-grupp med ca. 30 vägledare runtom i hela Sverige. Vi ses regelbundet för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Med engagemang och delaktighet bidrar syv-gruppen till vår gemensamma utveckling.
Ditt arbete planeras med både din vägledningschef och rektor. På så vis får du en tydlig arbetsbeskrivning som är konkretiserad i ett årshjul. För oss är det viktigt att du som nyanställd får en bra start, därför får alla hos oss en mentor som bollplank och stöd den första tiden.
Du har ett nära samarbete med skolans personal i det generella vägledningsuppdraget i syfte att bidra till ökad valkompetens hos eleverna. Du genomför även individuell vägledning och informationsinsatser, både fysiskt och digitalt.
Det här söker vi:
Vi söker dig med studie- och yrkesvägledarexamen. Meriterande är tidigare erfarenhet av vägledning på grund- och gymnasieskolor. Du arbetar utifrån de etiska riktlinjerna för studie- och yrkesvägledare och är bra på att skapa förtroende och bygga relationer med såväl elever som vårdnadshavare och personal på skolan. Du har god kännedom om skolans styrdokument och är van att arbeta med digitala verktyg i ditt dagliga arbete.
Du är också strukturerad, gillar att planera och genomföra ditt arbete samt tar stort eget ansvar. God samarbetsförmåga värderas högt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, egen drivkraft och rätt inställning till uppdraget.
Låter det intressant?
Anställningen är en visstidsanställning med 30-50% omfattning. Startdatum 2025-10-13 eller enligt överenskommelse. Slutdatum 2026-06-30, därefter kan förlängning av anställning bli aktuell. Sista ansökningsdag 2025-10-01. Då urval och intervjuer kommer att ske löpande kan tjänsten komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Vid frågor om tjänsten kontakta oss
Evelin Löfvendahl, verksamhetschef AcadeMedia Vägledning, evelin.lofvendahl@academedia.se
Helen Salling Karlsson, samordnare AcadeMedia Vägledning helen.salling@academedia.se Ersättning
